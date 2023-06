Warnung vor Saugwurm-Larven im Breitenauer See

Im Breitenauer See gibt es den Verdacht auf Zerkarien, das Landratsamt Heilbronn berichtet von ersten Fällen von Badedermatitis. Jetzt werden Hinweisschilder aufgestellt.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn weist auf mögliche Zerkarien im Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) hin. Aufgrund der steigenden Sommertemperaturen sei im Breitenauer See mit dem Auftreten von Saugwurm-Larven (Zerkarien) zu rechnen, teilt das Landratsamt Heilbronn mit.

Zerkarien verursachen Badedermatitis

Durch Zerkarien kann eine Badedermatitis verursacht werden, erste Fälle sind bereits bekannt. In den kommenden Tagen werden von Seiten des Naherholungszweckverbands Breitenauer See Hinweisschilder mit Empfehlungen für die Badegäste aufgestellt. Die Badedermatitis ist eine harmlose und in der Regel ungefährliche Hautreaktion, die sich in Form von Juckreiz, Rötungen und Quaddeln äußert. Dennoch kann der Hautausschlag aufgrund des heftigen und anhaltenden Juckreizes sehr unangenehm sein. Die Hautreaktionen heilen nach zwei bis drei Wochen von alleine ab.

Badedermatitis verläuft meist unbedenklich

Eine Badedermatitis muss in der Regel nicht behandelt werden. Bei schweren Verläufen oder unklaren Symptomen sollte zur Sicherheit medizinischer Rat eingeholt werden, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes. Zerkarien sind Parasiten und treten vermehrt dort auf, wo sich Wasservögel und Wasserschnecken im Uferbereich aufhalten. Daher empfiehlt das Gesundheitsamt, generell flache und bewachsene Uferzonen zu meiden. Sinnvoll ist auch, wasserunlösliche Sonnencreme zu nutzen und sich nach dem Baden schnellstmöglich abzutrocknen und die nasse Badekleidung abzulegen.