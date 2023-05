Seit dieser Saison gibt es am Breitenauer See bei Obersulm ein neues Ticket-System, das vor Chaos und Überfüllung schützen soll. Nicht alle sind überzeugt.

Die neuen Online-Tickets für den Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) sorgen bei Besucherinnen und Besuchern noch für Verwirrung und teilweise für Frust. Viele sind von den neuen Bedingungen überrascht, einige drehen bei der Ticketkontrolle auch gefrustet wieder um. Laut Tobias Kniel, Geschäftsführer des Naherholungszweckverbands Breitenauer See, laufe das System zunehmend besser, immer mehr Menschen hätten bereits das Online-Ticket dabei.

Breitenauer See nur mit Online-Ticket

Am Pfingstmontag waren etwa 2.000 Menschen am Breitenauer See, sagte Kniel. Auf dem Parkplatz standen 800 Autos. An der Einfahrt zum Parkplatz wurde das Online-Ticket auf dem Handy kontrolliert. Wer keines hatte, musste vor Ort noch kurz im Auto ein Ticket buchen. Das war laut mehreren Badegästen zwar problemlos möglich, Kritik am Online-Ticket-System gibt es trotzdem reichlich.

Solch ein Verkehrschaos gab es am Breitenauer See im Jahr 2019. Damals gab es auch Frust. SWR

Online-Tickets gegen Verkehrschaos

An besonders heißen Tagen ist der Breitenauer See in der Vergangenheit immer wieder im Verkehrschaos versunken. Wenn die Parkplätze am See voll waren, standen Autos überall, die Polizei musste eingreifen. So ein Chaos soll mit dem neuen Ticket-System verhindert werden. Gäste können damit bereits zu Hause sehen, ob es noch Parkplätze gibt. Falls nicht, soll der See nur noch mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn angefahren werden.

"Ich bin sicher, dass es so, wie es in den vergangenen Jahren vorgekommen ist, nicht mehr passieren wird."

Kritik am Ticket-System: "Zu unflexibel"

Grundsätzlich finden viele Badegäste das Online-Ticket gut, damit könne schon von daheim geplant werden, ob sich die Anfahrt lohne. Kritisiert wird vor allem, dass es zu unflexibel sei. Wer mit dem Auto für einen Abendspaziergang an den Breitenauer See fährt, muss dafür nun ein Park- und Eintritts-Ticket buchen und auch für den Spaziergang den vollen Preis bezahlen, das sehen viele nicht ein.

Tatsächlich ist das Online-Ticket nicht nur für den Badestrand, es gilt als Eintritt für das Naherholungsgebiet, also für den gesamten Bereich um den See. Kontrolliert wird das momentan am Parkplatz und nur an Tagen, an denen Online-Tickets auf der Website des Breitenauer Sees angeboten werden.

Analoge Tickets an drei Stellen verfügbar

Besonders fraglich finden Badegäste das rein digitale Ticket, und dass es vor Ort keine Möglichkeit gibt, mit Bargeld zu bezahlen.

"Da muss es eine zweite Möglichkeit geben, dass man auch mit Cash den Eintritt bezahlen kann."

Das sei auch eine Hürde für ältere Menschen oder bei einem spontanen Besuch. Wer mit Bargeld bezahlen möchte, könne das jedoch machen, Kniel verweist auf drei Anlaufstellen. Laut Website gibt es Tickets in der Touristinfo Weinsberger Tal in Weinsberg (Kreis Heilbronn), in der Touristinfo in Heilbronn und in der Geschäftsstelle Breitenauer See in Obersulm. Dort werden auch die Jahres-Tickets verkauft.

Hochphase im Juni und Juli erwartet

Noch war der Saisonstart verhalten. Tobias Kniel erwartet in den Sommermonaten aber deutlich mehr Betrieb am See. In der Hochphase Richtung Juni oder Juli sei ein Ticketkauf dann vermutlich kurz vor knapp nicht immer möglich. Da sei es ratsam, ein paar Tage vorher im Online-Ticketshop vorbeizuschauen und ein Ticket zu buchen - gerade was die Parktickets angehe.