Am Freitag starb ein Mann bei einem Autounfall in Neckarwestheim. Er war in einer Kurve von der Straße abgekommen.

In Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 61-Jährige in einer langgezogenen Linkskurve von einer Kreisstraße abgekommen. Grund war wahrscheinlich die regennasse Fahrbahn, heißt es. Der Autofahrer krachte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und verletzte sich tödlich. Neben dem Notarzt wurde ein Notfallseelsorger hinzugezogen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort.