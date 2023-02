Hilfe nach Erdbeben: Heilbronner Ditib-Gemeinde sammelt Spenden

Nach den Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion will die Heilbronner Ditib-Gemeinde Spendengelder für Erdbebenopfer sammeln. Später sollen Transporte in die Türkei gehen.

Bereits am Montagmorgen haben die türkisch-islamischen Ditib-Gemeinden in Deutschland ein gemeinsames Paypal-Konto für Spenden eingerichtet. Auch die Plakate für die Spendenaktion seien schon fertig, sagte Erdinç Altuntaş von der Heilbronner Ditib-Gemeinde dem SWR. Am Freitag soll die Spendenaktion Thema in den Moscheen sein, er gehe aber davon aus, dass es auch schon davor Sammlungen geben werde, so Altuntaş.

Vorerst soll nur Geld gesammelt werden, mit dem dann Kleidung, Medikamente und Lebensmittel gekauft werden sollen. Diese sollen über die Behörden vor Ort den Menschen zur Verfügung gestellt werden. Eigene Sammlungen von Gütern und Transporte in die Türkei seien später angedacht, wenn es an den Wiederaufbau gehe, so Erdinç Altuntaş.

Hohe Spendenbereitschaft

"Wir stehen mit den türkischen Behörden vor Ort in Kontakt", so Altuntaş, auch weil viele Menschen beim Verteilen von Hilfsgütern unterstützen möchten. Vor Ort sei es zurzeit sehr kalt.

"Die Spendenbereitschaft ist sehr, sehr hoch. Seit heute Morgen bekomme ich etliche (...) Anfragen, wie man denn helfen könne. Nicht nur von türkischer Seite auch die Deutschen zeigen sehr viel Anteilnahme."

Spendenaufruf der Türkisch-Islamischen Ditib-Gemeinden Ditib

Dass so viele Länder der Türkei ihre Hilfe zugesagt haben, sei ein gutes Signal, meint er. Selbst Griechenland, mit dem es Spannungen gebe, wolle helfen. Hier gehe es ja darum, dass Menschen leiden, sagt Altuntaş. In solchen Situationen müsse man Spannungen beiseite legen. Ditib Heilbronn hat Erfahrung mit dem Spendensammeln.