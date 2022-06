Cleebronn: Achterbahn in Tripsdrill mit 20 Besuchern stehengeblieben

per Mail teilen

Im Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn ist am Montag eine Achterbahn stehen geblieben. Ein Fahrgast hatte den Stillstand des Fahrgeschäfts ausgelöst.

Die Achterbahn "Volldampf" im Erlebnispark Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) ist am Montag evakuiert worden. Der Freizeitpark teilte auf SWR-Anfrage mit, dass ein Besucher mit solcher Kraft an einer Zugangstür im Stationsbereich der Achterbahn gedrückt hatte, dass installierte Sensoren eine geöffnete Tür meldeten. In solchen Fällen stoppe die Achterbahn automatisch, hieß es weiter.

Keine Gefahr für Fahrgäste

Eine Gefahr für die Fahrgäste habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so Pressesprecher Birger Meierjohann. Die Techniker des Freizeitparks müssen "jede einzelne Attraktion jeden Morgen prüfen", dafür gebe es für jeden Ablauf eine Checkliste. Anschließend gebe es Testfahrten, so Meierjohann weiter - und erst wenn diese ohne Irregularitäten abliefen, erfolge die Freigabe für den Besucherbetrieb.

"Angst haben muss man eigentlich nicht. Und gerade in dem Fall sehen wir ja auch, dass der Mechanismus funktioniert hat."

Abgesehen von den täglichen Checks gebe es in den Wintermonaten auch ausführliche Wartungen sowie TÜV-Prüfungen kurz vor Saisonstart, so Meierjohann.

Achterbahn kurz darauf wieder in Betrieb

Die rund 20 Mitfahrenden hätten die Bahn ohne Zwischenfälle über eine gesicherte Wartungstreppe verlassen können. Die geschulten Mitarbeitenden hätten dabei geholfen. Nach etwa einer halben Stunde sei die Bahn wieder freigegeben worden.

Die Achterbahn "Volldampf" wurde vor zwei Jahren in Betrieb genommen. Sie sieht aus wie eine Dampflok und soll an das das schwäbische Volkslied "Auf d'r Schwäb'sche Eisebahne" erinnern.