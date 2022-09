Frau stirbt bei Unfall mit Linienbus in Heilbronn

per Mail teilen

Eine Frau ist am Mittwochmittag in Heilbronn-Böckingen von einem Linienbus erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach ersten Polizeiangaben war die Frau gegen 13 Uhr am Heilbronner Kraichgauplatz ausgestiegen und wollte vor dem Bus die Straße überqueren. Dabei wurde sie vom Fahrzeug mit der rechten Front erfasst. Sie wurde unter dem Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, heißt es weiter. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften.