Hagelschauer: Sieben Verletzte bei Unfall auf A81 bei Boxberg

Wegen eines Hagelschauers ist es auf der A81 bei Boxberg an Fronleichnam zu einem schweren Unfall gekommen. Insgesamt sieben Menschen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer.

Ein Hagelschauer hat am Feiertag gegen 15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 bei Boxberg (Main-Tauber-Kreis) in Richtung Würzburg geführt. Nach Polizeiangaben wurden sieben Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Der Hagelschauer sei so stark gewesen, dass ein Autofahrer nichts mehr sehen konnte. Wohl auch wegen der Nässe kam er ins Schleudern und blieb schließlich auf der linken Spur stehen.

Mehrere Fahrzeuge ins Schleudern gekommen

Zwei Autofahrer hielten an und wollten dem Unfallopfer helfen. Ein weiterer Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die abgestellten Autos, in denen noch mehrere Personen saßen. Wegen des Unfalls musste ein weiteres Auto bremsen, kam ebenfalls ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.

Von den Verletzten musste eine Person mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, so die Polizei weiter. Die Autobahn in Richtung Würzburg war bis etwa 19 Uhr gesperrt.