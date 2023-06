Fronleichnam bedeutet für viele ein langes Wochenende. Am Donnerstag kam es mancherorts zu Unwettern. In Stuttgart gab es erhebliche Probleme im S-Bahn- und Zugverkehr.

In Baden-Württemberg ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Dieses Jahr findet er am Donnerstag, 8. Juni statt. Begleitet wird das katholische Fest unter anderem von Prozessionen und traditionellen Blumenteppichen. Laut Wettervorhersage wird das lange Wochenende vorwiegend sonnig und trocken - am Feiertag selbst gab es teilweise aber auch heftige Gewitter.

Fronleichnam selbst, also der Donnerstag, begann zunächst freundlich. Später zogen Quellwolken auf. Am Nachmittag gab es Gewitter, örtlich auch mit Starkregen. Gegen 14:30 Uhr stürzte während eines Gewitters ein Baum auf die B14 zwischen Berwinkel und Sulzbach an der Murr (Rems-Murr-Kreis). Laut Polizei konnte die Feuerwehr den Baum aus dem Weg räumen und beseitigte bei ihrem Einsatz auch Laub und Hagel von der Straße. Neben Gewittern wurden für den Schwarzwald starke Regenfälle insbesondere im Bereich des Belchens und des Feldbergs gemeldet.

Hagelschauer: Schwerer Unfall auf der A81

Wegen eines Hagelschauers gab es auf der Autobahn 81 bei Boxberg (Main-Tauber-Kreis) einen schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Autofahrer in Fahrtrichtung Würzburg wegen schlechter Sicht ins Schleudern. Zwei Autofahrer hielten an und wollten dem Unfallopfer helfen. Ein weiterer Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die abgestellten Autos, in denen noch mehrere Beifahrer saßen. Laut Polizei wurden bei dem Unfall drei Menschen schwer und vier Menschen leicht verletzt. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

S-Bahn und Fernverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof betroffen

Auch über Stuttgart zog gegen 15 Uhr ein Gewitter mit heftigen Regenfällen. Dieses sorgte dafür, dass der Nah- und Fernverkehr eingeschränkt wurde. Laut offiziellem Twitter-Account der S-Bahn Stuttgart gab es einen technischen Defekt an der Strecke im Bereich Bad Cannstatt. Daher kam es auf den Linien S1, S2 und S3 zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen.

Auch der Fernverkehr war betroffen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte auf SWR-Anfrage, dass es erhebliche Probleme am Stuttgarter Hauptbahnhof gab. Manche Gleise waren nicht befahrbar. Fernverkehrszüge mussten teilweise um Stuttgart herumgeleitet werden und konnten die Landeshauptstadt nicht anfahren. Verantwortlich dafür sei ein Oberleitungsschaden gewesen. Ob dieser durch das Gewitter verursacht wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen. Am Abend war der Oberleitungsschaden laut der Sprecherin wieder behoben.

Stromausfall in Teilen Baden-Badens - Blitzeinschlag im Kreis Ravensburg

Am Stuttgarter Hauptbahnhof drang zudem Wasser in die Klett-Passage ein. Die Feuerwehr war deswegen am Nachmittag im Einsatz, so ein Polizeisprecher. In Baden-Baden sorgte ein Blitzeinschlag in einem Umspannwerk dafür, dass in Teilen der Stadt zeitweise der Strom ausfiel. "Um 15:15 Uhr kam es zu einer Stromstörung im Versorgungsnetz der Stadtwerke", teilte die dortige Pressestelle mit.

Wegen eines Blitzeinschlags in Amtzell (Kreis Ravensburg) musste am Abend des Feiertags sogar die Feuerwehr ausrücken. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien im Dachstuhlbereich des getroffenen Hauses bereits Flammen und Rauch zu sehen gewesen, sagte Feuerwehrkommandant Martin Weber dem SWR. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, der laut Weber ein anderes Haus leicht in Mitleidenschaft gezogen hatte. Ein Hausbewohner wurde ins Krankenhaus gebracht. Informationen über seine Beschwerden oder Verletzungen lagen zunächst nicht vor.

Am Abend und in der Nacht zum Freitag zogen die Gewitter dann ab. Der Freitag startet mit viel Sonne und nur lockeren Quellwolken. Das Wochenende soll noch deutlich sommerlicher werden: Es bleibt überwiegend trocken - mit Temperaturen zwischen 24 und 31 Grad. "Wir erwarten wunderschönes Badewetter", sagte ein DWD-Sprecher.

Demnach machen sich die milden Tage der vergangenen Woche bei den Wassertemperaturen bemerkbar. Laut DWD sind es im Bodensee mittlerweile nachmittags 20 Grad. Auch andere, kleinere Badeseen dürften dem Sprecher nach schon mit ähnlichen Temperaturen locken. Im Rhein, dem Neckar und der Donau liegen die Wassertemperaturen nach Messwerten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bei 18 bis 21 Grad.

Was wird eigentlich an Fronleichnam gefeiert? Fronleichnam ist ein rein katholisches Fest, evangelische Christen feiern es nicht. Das spiegelt sich auch in den Bundesländern wider, die hieraus einen gesetzlichen Feiertag gemacht haben, nämlich: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Fronleichnam wird zehn Tage nach Pfingsten gefeiert und soll an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot, der sogenannten Hostie, und im Wein erinnern. Das Besondere am Fronleichnamsgottesdienst ist eine Prozession, bei der die Hostie durch die Straßen getragen wird. Ursprung des Festes ist die Vision einer Nonne, Juliana von Cornillion in Lüttich. Sie lebte im 13. Jahrhundert in Belgien und sah nachts den Vollmond, dem jedoch zur vollen Rundung ein Stück fehlte. Sie deutete dies als Hinweis darauf, dass der Kirche ein Fest zu besonderen Verehrung der Altarsakramente Brot und Wein fehlt. Sie regte daraufhin das Fest bei Papst Urban IV. an, der das Fest im Jahr 1264 einführte.

Besonders im Schwarzwald und am Bodensee werden zu Fronleichnam farbenfrohe Blumenteppiche ausgelegt. Die Herkunft der Tradition haben wir hier erklärt:

In vielen Städten waren am Donnerstag Prozessionen geplant, etwa in Heilbronn, Rottenburg am Neckar, Sipplingen am Bodensee oder in Weingarten (Kreis Ravensburg). In Freiburg fand die Prozession erstmals wieder nach vierjähriger Corona-Pause statt, teilte die Erzdiözese mit. In Stuttgart war ein Gottesdienst im Innenhof des Alten Schlosses geplant.

Auch Blumenteppiche wurden vielerorts gelegt, etwa in Wangen im Allgäu oder vor der Basilika in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis). Dort fand ebenfalls eine Prozession statt, zu der zahlreiche Pilgernde erwartet wurden.

An Fronleichnam werden traditionell Blumenteppiche gelegt. Dieser entstand 2022 im Stadtgarten Heilbronn. Heike Kempf

Tübingen hat seine ganz eigene Tradition: Dort wurde zu Fronleichnam ein Stocherkahnrennen auf dem Neckar veranstaltet. Seit 1956 treten bei dem Rennen studentische Teams gegeneinander an. In diesem Jahr sind 45 Kähne an den Start gegangen. Für die Gewinner gab es Bier, für die Verlierer Lebertran.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss am verlängerten Wochenende mit massiven Staus auf den baden-württembergischen Autobahnen rechnen. Kurzurlauber treffen zum Ende der Pfingstferien auf Reiserückkehrer. Die Konstellation aus Ferienende und Feiertag werde zum "Härtetest", hieß es vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC). Die ADAC-Experten erwarten am Samstag den Höhepunkt des Reiseverkehrs.

Zu den Staustrecken zählen alle Fernstraßen Richtung Norden rund um den Großraum Stuttgart. Verzögerungen erwartet der ADAC unter anderem auf den Autobahnen A5, A6, A7 und A8. Genauso müssen sich Reisende im benachbarten Ausland auf verstärkten Reiseverkehr auf den klassischen Urlaubsstrecken einstellen. Im Besonderen wird mit Behinderungen auf der Brennerautobahn sowie der Gotthard-Route gerechnet. Auch die Deutsche Bahn rechnet mit einer starken Auslastung ihrer Züge.

