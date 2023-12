Neckarsulm: Sechs Verletzte nach Schlägerei im Zug

Polizei-Großeinsatz am Bahnhof

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Mittwochabend am Bahnhof in Neckarsulm im Einsatz. Der Grund: eine Schlägerei im Zug.

Gegen 20:30 Uhr am Mittwoch rückten Polizeieinsatzkräfte mit insgesamt zehn Streifenwagen zum Bahnhof in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) aus. Im Regionalzug von Stuttgart nach Osterburken war es zu einer Schlägerei gekommen. Sechs Personen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilt. An der Schlägerei beteiligt waren vier Männer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren. Sie verletzten sich bei den Handgreiflichkeiten teils schwer. Auch zwei unbeteiligte Fahrgäste gerieten in die Schlägerei, sie wurden dabei leicht verletzt. Laut Polizei kannten sich die vier Männer. Der Schlägerei soll bereits vor längerer Zeit ein Streit vorausgegangen sein.