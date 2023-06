Weinsberg: Geflohener Patient aus Maßregelvollzug gefasst

per Mail teilen

Am Montagvormittag wurde mitgeteilt, ein 38-jähriger Patient sei aus dem Klinikum am Weissenhof entwichen. Der Mann ist inzwischen gefasst, meldet das Klinikum.

Die Polizei hat den aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weinsberg (Kreis Heilbronn) entwichenen Patienten im Raum Ludwigsburg aufgegriffen und in Gewahrsam genommen, teilt die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit.

Klinikum am Weissenhof: Keine Gefahr für die Bevölkerung

Am Vormittag hieß es, ein 38-jähriger Mann sei aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) der Klinik entwichen. Der Patient stamme von der Station M10, die ihre Patientinnen und Patienten auf die Entlassung aus dem Maßregelvollzug vorbereiten soll, hieß vom Klinikum am Weissenhof. Für die Bevölkerung habe nie eine Gefahr bestanden, heißt es von Klinkum und Staatsanwaltschaft. Laut Staatsanwaltschaft Kalrsruhe hat das Amtsgericht Pforzheim im Jahr 2003 angeordnet, dass der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Er hatte Sexualstraftaten gegen Minderjährige verübt.

Am Vormittag hatte die Polizei vor allem auf dem Gelände des Klinikums nach dem Mann gefahndet. SWR Jürgen Härpfer

Großfahndung auf dem Gelände des Klinikums am Weissenhof am Vormittag

Die Polizei hatte auch das Klinikgelände durchsucht, konnte aber an dieser Stelle die Suche bereits am Vormittag beenden, da es anscheinend Hinweise darauf gab, dass der Geflohene das Klinikgelände bereits verlassen hatte.