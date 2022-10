Am Dienstagvormittag musste der Zugverkehr auf der Frankenbahn bei Bad Friedrichshall vorsichtshalber zeitweise gestoppt werden. Grund war ein Lkw-Unfall.

Der Zugverkehr auf der Frankenbahn bei Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) stand am Dienstagvormittag zeitweise still. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen eines Lkw-Unfalls. Verletzt wurde niemand. Als Florian Burkart, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Friedrichshall, an der Unfallstelle eintraf, befand sich der Fahrer bereits in Sicherheit. Der Lkw drohte allerdings, von der angrenzenden Straße zwischen Bad Friedrichshall und Neudenau die Böschung weiter hinunter auf die Bahntrasse abzurutschen.

"Das Gefährliche hierbei war, dass unterhalb Bahnlinie und auch Straße sind. Das heißt, es wurde eine Streckensperrung der Deutschen Bahn veranlasst. Es ist eine sehr unzugängliche Stelle, vor allem durch die Serpentinen, was die Bergung sehr schwierig gestaltet."

Zugverkehr eingeschränkt

Nach einer ersten Überprüfung konnte der Zugverkehr wieder starten; er wurde jedoch nochmals unterbrochen, sagte Burkart dem SWR Studio Heilbronn. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort.