KI-Festival: Künstliche Intelligenz und Roboter begeistern

Das KI-Festival bietet am Wochenende Roboter zum Anfassen, Vorträge von Akteuren aus der Region und die Chance für Besucher zu lernen, wie sie selbst aktiv werden können.

Das KI-Festival in Heilbronn lockt am Wochenende Besucherinnen und Besucher aus allen Altersklassen nach Heilbronn auf das Gelände des Zukunftsparks Wohlgelegen. Besonders lebendig wird die Technik der Künstlichen Intelligenz (KI) durch die Roboter, die vor Ort vorgestellt werden. Ein hundeartiger Roboter begeistert dabei Jung und Alt, wenn er Männchen macht und Spielen will.

Roboter zum Anfassen

Firmen wie SCHUNK stellen ihren Roboterarm vor, der dank künstlicher Intelligenz Objekte erkennen und sie dann entsprechend sortieren kann. Damit können z.B. kleine und mittelständische Unternehmen Sortieraufgaben automatisieren und so ihre Maschinen auch die Nacht durcharbeiten lassen, erklärt Entwickler Fabian Reinwald.

123.bot.de aus München zeigt seinen Servierroboter, der wie ein fahrendes Regal Bestellungen an Tische bringen können soll. Auf der Rasenfläche des Festivalgeländes lässt sich der Roboter allerdings nicht fahrend vorführen.

Die Obersulmer Firma IDS stellt ihre Industrie-Kameras vor. Mithilfe von eigener KI-Bilderkennungssoftware kann die Technik erkennen, in welchen Becher ein Ball geworfen wurde.

Angebote zur Weiterbildung für KI

An Ständen wie von KI Campus oder dem der Arbeitsagentur können sich Besucherinnen und Besucher informieren, wie sie selbst lernen können, Künstliche Intelligenz anzuwenden.

KI Campus stellt seine Bildungsprogramme vor, die zum Beispiel zeigen, wie Maschinen lernen. SWR

Am Samstagnachmittag ist das Festivalgelände bereits gut besucht, ohne überfüllt zu wirken. Viele junge Familien tummeln sich, aber auch Menschen aus allen weiteren Altersgruppen. Die Veranstaltung geht noch bis Sonntag und ist kostenlos.