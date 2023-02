Gipfeltreffen der Weltmarktführer in Schwäbisch Hall

Einmal im Jahr treffen sich Vertreter führender mittelständischer Unternehmen in Schwäbisch Hall zum sogenannten Gipfeltreffen der Weltmarktführer.

Jedes Jahr trifft sich die Chef-Etage der "Hidden Champions" in Schwäbisch Hall, zum Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Das Ziel: Erfahrungen austauschen, "Best Cases" studieren, Trends zu diskutieren, um so, wie es heißt, "von den Besten zu lernen". Am Dienstag war bereits CEO-Abend, also ein "Stand Together" der Chefs unter anderem mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Am Mittwoch startet dann der Austausch offiziell.

Weiterentwicklungen trotz Krisen angestrebt

Wichtiges Thema wird zum Beispiel die politische Situation sein: die Energieversorgung, das Hinterfragen alter Partnerschaften, die Neuausrichtung der Lieferketten - für viele Betriebe ist Corona gerade erst überstanden, da geht es mit den nächsten Krisen weiter.

Der Erfahrungsaustausch soll helfen, um nicht nur im Dauerkrisenmodus die aktuelle Situation zu verwalten, sondern sich trotzdem auch weiterzuentwickeln, um die Position als Weltmarktführer auch halten zu können.

Fachkräftemangel und Klimaschutz wichtige Themen

Für die Wettbewerbsfähigkeit wird auch die Suche nach Fachkräften entscheidend. Dies sei vor allem für die "Hidden Champions" wichtig, die häufig keinen großen, weithin bekannten Namen haben. Flexible Arbeitszeiten, inspirierende Führungskräfte und vor allem ein Job, der auch Sinn schenke, könne da den Ausschlag geben, heißt es von den Veranstaltern.

Am zweiten Tag soll insbesondere das Thema Dekarbonisierung im Mittelpunkt stehen, also das Ziel, den CO2-Ausstoß in der Wirtschaft zu reduzieren. Die Teilnehmer wollen diskutieren, wie der Wechsel von fossilen hin zu erneuerbaren Energien gelingen kann, hier eventuell auch ganz neue Geschäftsfelder entstehen können und man so vielleicht sogar einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann.