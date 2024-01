Erfrierungsschutz Heilbronn: Fast jede Nacht voll ausgelastet

per Mail teilen

Für die kommenden Frostnächte erwartet der Erfrierungsschutz in Heilbronn wieder eine steigende Nachfrage. Er ist für viele bedürftige Menschen die einzige Übernachtungsmöglichkeit im Warmen.

Viele Menschen ohne festen Wohnsitz suchen in diesem Winter weiterhin den Erfrierungsschutz der Aufbaugilde Heilbronn auf. Im Januar war die Unterkunft nur an vier Tagen nicht voll ausgelastet, teilt die Aufbaugilde auf SWR-Anfrage mit. Auch viele neue Gäste nutzen das Angebot, heißt es. Die Nächte auf Samstag und Sonntag sollen mit bis zu minus sieben Grad in Heilbronn sehr kalt werden.

Der Erfrierungsschutz Heilbronn wird bereits den ganzen Winter über sehr stark nachgefragt. Pro Nacht können 16 Menschen ohne festen Wohnsitz in den Räumlichkeiten des Erfrierungsschutzes unterkommen. Erstmalig mussten in der Unterkunft im Heilbronner Freibad Neckarhalde auch Bedürftige abgewiesen werden. Alternativ können sie dann im städtischen Obdachlosenheim in der Salzgrundstraße übernachten.