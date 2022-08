Schlosshof verwandelt sich in Fantasy-Spektakel: Annotopia in Bad Mergentheim

per Mail teilen

Im Bad Mergentheimer Schloss geht am Sonntag das Fantasy-Spektakel Annotopia zu Ende. Und auch wenn viele Menschen derzeit sparsam sind, war es "ein Erfolg", so der Veranstalter.

In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben am Wochenende rund 150 verschiedene Gruppen das Areal rund um das Residenzschloss zwei Tage lang in eine ungewöhnliche Fantasy-Welt verwandelt. Bis zum Sonntagnachmittag tummelten sich rund 8.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände. Das sind mehr als im vergangenen Jahr, freut sich der Veranstalter. Als Outdoor-Veranstaltung spiele Corona kaum mehr eine Rolle - wohl doch die Inflation.

Dinosaurier, Star-Wars-Figuren und Wesen aus Herr der Ringe

Es sei eine bunte Mischung aus Shows, Artistik und Musik gewesen, "schräg aber immer liebevoll", mit Figuren aus Film und Fantasy-Abenteuern, so Dominik Klima vom Veranstalter. Da trafen Dinosaurier auf Star-Wars-Figuren und Wesen aus Herr der Ringe.

"Ich hab' sehr viele glückliche Gesichter gesehen, nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen."

Angeblich Deutschlands größtes Fantasy-Festival

Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Dementsprechend sei das Festival nicht nur für den Main-Tauber-Kreis eine ungewöhnliche Veranstaltung, sondern gleich für den ganzen süddeutschen Raum. Auf der eigenen Website wirbt es damit, Deutschlands größtes Fantasy-Festival zu sein. Mit teilnehmenden Gruppen und Künstlern aus den USA, der Mongolei, Frankreich, Niederlanden oder Spanien und vielen Besucherinnen und Besucher, die dem Alltag entfliehgen wollten.

Einen kurzen Augenblick, am Samstagmorgen, habe das Wetter den Veranstaltern bei Annotopia beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Erst wochenlang keinen Regen - und dann das", so Klima. Aber das Tief zog schnell vorüber.

Künstler und Darsteller beim Fantasy-Festival Annotopia noa entertainment

Besucherzahlen gesteigert

Zum zweiten Mal sei die Veranstaltung in Bad Mergentheim. Waren es im vergangenen Jahr 7.000 Besucherinnen und Besucher, sind jetzt mindestens 8.000 gekommen, sagt Klima dem SWR. Als Veranstaltung im Freien sei das trotz Corona im vergangenen Jahr schon kein Problem gewesen - nur der Regen trübte damals die Stimmung etwas. Auch in diesem Jahr sei Corona kein Thema mehr, heißt es. Allerdings musste sich das Festival einer größeren Anzahl an Konkurrenz-Veranstaltungen stellen.

Trotzdem, so Klima, sei die Veranstalter-Branche noch nicht ganz da, wo sie vor der Pandemie war: Derzeit merke man schon, dass die Leute sehr auf das Geld achten würden und überlegen, wofür sie es ausgeben. Zu Annotopia nach Bad Mergentheim aber seien so viele Besucherinnen und Besucher gekommen - das mache einfach nur froh.