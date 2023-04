Die Ostereier sind alle gefunden, doch das Osterwochenende ist noch gar nicht vorbei. Zeit für eine der vielen Attraktionen und Aktionen in der Region.

Wer noch nicht weiß, was er an seinem (hoffentlich) freien Ostermontag anfangen soll - in der Region warten verschiedene Märkte und Stadtführungen auf Besucherinnen und Besucher.

Osterbrunnen, Osterhase und Osterei in Bad Wimpfen

Welche Osterbräuche gibt es in der Region und wo kommen diese her? Das erfahren Teilnehmende beim Spaziergang durch die Bad Wimpfener Fachwerkgassen (Kreis Heilbronn). Im Fokus soll der Brunnen in der Altstadt stehen, liebevoll geschmückt wie jedes Jahr. Der Rundgang startet um 11:00 Uhr am Rathaus.

Ostern im "Lieblichen Taubertal"

In verschiedenen Gemeinden im Taubertal soll es prächtige Osterbrunnen geben. Besonders schön - bei einem Blick über die Region Heilbronn-Franken hinaus - sollen die Kreationen in Rothenburg ob der Tauber (Kreis Ansbach) sein, hier sind gleich mehrere Brunnen geschmückt, heißt es von der Stadt. Auch viele Geflüchtete aus der Ukraine würden dieses Jahr bei der Dekoration helfen.

Wer mehr Trubel braucht: Krämermarkt, Flohmarkt, verkaufsoffene Geschäfte mit Gastronomie und auch ein Kinderprogramm erwarten die Besucherinnen und Besucher auf dem Creglinger Ostermarkt (Main-Tauber-Kreis).

Sonderführung im Kloster Schöntal

Im Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) gibt es am Ostermontag eine Sonderführung, es geht in die Klosterkirche und anschließend auf den Kreuzberg in die Kapelle zum Heiligen Kreuz. Dort befindet sich im Untergeschoss das mit Muscheln und Glasscherben dekorierte Grab Jesu, dessen Verehrung die Kapelle gewidmet ist. Außerdem wartet der Ausblick ins Tal und über die Klosteranlage auf die Besuchenden. Start ist um 14:00 Uhr.

Stadtrundgang in Crailsheim

Das Stadtarchiv Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) veranstaltet einen Stadtrundgang durch die Innenstadt. Dabei soll es Spannendes über die Geschichte der Stadt zu erfahren geben. Die Route führt entlang ausgewählter Sehenswürdigkeiten und den damit verknüpften Geschichten. Start ist um 14:30 Uhr am Marktplatz.

Langenburger Ostermontagsmarkt

Der Langenburger Ostermontagsmarkt (Kreis Schwäbisch Hall) hat eine schon über einhundert Jahre alte Tradition. Programm gibt es zwischen Schloss und Stadttor mit Krämerware, Handwerkskunst, Süßem und Saurem. Vor 20 Jahren wurde zusätzlich der "Hohenloher Produkte"-Markt ins Leben gerufen, der mittlerweile direkt mitintegriert ist. Zur Atmosphäre soll der von den Landfrauen Langenburg bunt dekorierte Osterbrunnen beitragen, rund ums Schloss gibt es außerdem eine Osterhasensuche.