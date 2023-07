per Mail teilen

Die Automobilindustrie in Baden-Württemberg steht unter Druck. Die Bertelsmann Stiftung hat nun Qualifizierungsangebote für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in besonders gefährdeten Berufen entwickelt. Man müsse versuchen die Weiterbildung direkt in den Unternehmen zu machen, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger im SWR.