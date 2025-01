Gerlinde Kretschmann liegt nach einem Sturz im Krankenhaus. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat daher seine Teilnahme bei der Grünen-Klausur abgesagt.

Gerlinde Kretschmann hat sich bei einem Sturz am Samstag die Schulter gebrochen und ist im Krankenhaus. Ein Regierungssprecher bestätigte dem SWR, dass die Frau von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag operiert werden soll. Winfried Kretschmann komme daher Dienstag und Mittwoch nicht zur Klausur der Grünen am Bodensee. Auch die Teilnahme am Bürgerempfang am Abend hat Kretschmann abgesagt. Zuerst hatte der "Südkurier" berichtet.

Gerlinde Kretschmann - bereits Brustkrebserkrankung überstanden

Gerlinde und Winfried Kretschmann sind seit 1975 verheiratet. Baden-Württembergs First Lady hat als Grundschullehrerin gearbeitet. Außerdem ist sie ehrenamtlich tätig und engagiert sich für zahlreiche Stiftungen und Vereine.

Kurz vor der Landtagswahl 2021 im März hatte das Ehepaar eine Brustkrebserkrankung Gerlinde Kretschmanns öffentlich gemacht. Auch im damaligen Landtagswahlkampf hatte der Regierungsschef einige Termine abgesagt, um mehr Zeit für seine Frau zu haben. Gerlinde Kretschmann hatte im Sommer dann erklärt, dass die Erkrankung noch rechtzeitig entdeckt worden sei. Sie habe den damaligen Angaben zufolge Operation und Strahlentherapie gut überstanden.