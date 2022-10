Der Tarifkonflikt zwischen der GDL und der SWEG geht weiter. Nun hat die Gewerkschaft erneut zu einem Bahnstreik bis voraussichtlich kommenden Dienstag aufgerufen.

Zugreisende in Baden-Württemberg müssen sich ab Donnerstag erneut mehrere Tage lang auf Behinderungen einstellen. Grund ist ein fünftägiger Streik bei der landeseigenen Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) und deren Tochter SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS). Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat den Streik am Mittwochabend angekündigt. Der Ausstand ist am Donnerstag um 2 Uhr gestartet und soll bis Dienstag, 2 Uhr, dauern.

Streikauswirkungen im Stuttgarter Netz und Neckartal

Die GDL hatte schon in den vergangenen Wochen mehrfach zu Warnstreiks und nach erfolgter Urabstimmung zu Streiks bei der SWEG aufgerufen. Nach Unternehmensangaben hielten sich die Auswirkungen jeweils in Grenzen. Lediglich im Netz der SBS rund um Stuttgart habe es größere Einschränkungen gegeben, unter anderem zwischen Tübingen, Stuttgart und Heilbronn sowie Stuttgart und Karlsruhe.

Zum aktuellen Streikaufruf sagte ein SWEG-Sprecher auf Nachfrage, dass im Streikzeitraum mit betrieblichen Störungen in den Netzen der SWEG zu rechnen sei, was aber auch am derzeit hohen Krankenstand liege. Massivere Streikauswirkungen seien im Stuttgarter Netz und im Neckartal bei SBS zu erwarten. "Wir versuchen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten", sagte der Sprecher.

In dem Tarifkonflikt geht es darum, dass die GDL künftig nicht nur für die SBS, sondern für den gesamten SWEG-Konzern mit seinen 1.800 Mitarbeitern einen Tarifvertrag aushandeln möchte. Die SWEG ist vehement dagegen: "Wir wollen die GDL nicht in unserem Mutterkonzern", heißt in einem Brief an GDL-Chef Claus Weselsky. Die vorhandene Gewerkschaft ver.di sei für die Unternehmensführung schon schwer genug.

SBS: Verkauft wegen "unkalkulierbaren Streikmaßnahmen"

Am vergangenen Freitag entschied sich der SWEG-Aufsichtsrat gegen eine dauerhafte Übernahme der SBS. Vorstandsvorsitzender Uwe Lahl führte die "unkalkulierbaren Streikmaßnahmen" der GDL als Hauptgrund dafür an. Die Aussage sorgte für heftige Kritik. "Es ist ein Skandal höchster Güte, wenn ein Unternehmen das gesetzlich verankerte Streikrecht mit solch perfiden Mitteln angreift", so Weselsky in einer Mitteilung. Durch die Vorlage eines verhandlungsfähigen Angebots für beide Unternehmen könne der Tarifkonflikt schnell beendet werden. "Eigentlich sollten die SWEG und die SBS aus der Erfahrung anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen gelernt haben, dass wir GDLer einen langen Atem haben."

SPD kritisiert Landesregierung für Verkauf von SBS

Kritik kam auch von der SPD in Baden-Württemberg. "Es ist geradezu skandalös, wenn die Landesregierung eine Tochtergesellschaft des Landes verkaufen will, nur weil Beschäftigte das ihnen gesetzlich zustehende Streikrecht wahrnehmen", so der wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, Boris Weirauch.

Die Abellio-Tochter SBS war Ende 2021 in finanzielle Schieflage geraten. Die landeseigene SWEG hatte das Unternehmen daraufhin für zunächst zwei Jahre übernommen.