Beim Brand eines Wohnhauses in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) sind am Freitag zwei Bewohner leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Laut Polizei war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in der Sauna im Keller des Hauses ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung wurden im Lagerraum des Nachbarhauses Waren im Wert von rund 50.000 Euro beschädigt.