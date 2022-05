Die nächste Ausgabe der ZDF-Show "Wetten, dass…" mit Thomas Gottschalk als Moderator kommt aus Friedrichshafen. Wie das ZDF am Montagabend der deutschen Presseagentur bestätigte, soll die Live-Show am 19. November in der Messehalle stattfinden. In der Friedrichshafener Messehalle hatte Gottschalk 2011 auch seine große Abschiedsvorstellung von "Wetten, dass…" gegeben.