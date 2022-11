Volkstrauertag: Gedenkfeiern auch in Region Bodensee-Oberschwaben

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben hat es zum Volkstrauertag einige Gedenkfeiern gegeben. Zudem sammelte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Spenden.

Anlässlich des Volkstrauertages haben in vielen Kommunen am Bodensee und in Oberschwaben Gedenkveranstaltungen stattgefunden. Es wurde an die Gefallenen und Verstorbenen der beiden Weltkriege erinnert.

In Radolfzell (Kreis Konstanz) gab es an unterschiedlichen Stationen in der Stadt Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag, zum Beispiel am Rathaus und am Münster. Diesen sogenannten Stationenweg hatte der Arbeitskreis Erinnerungskultur gestaltet und Radolfzeller Schulklassen miteingebunden. Thema war auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

In Weingarten (Kreis Ravensburg) gab es eine Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof am Kreuzberg, in Friedrichshafen (Bodenseekreis) fand eine Veranstaltung am Kriegerdenkmal in den Uferanlagen statt.

Volksbund hat Spenden gesammelt

Im Vorfeld des Volkstrauertages hatte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Spenden gesammelt. An Allerheiligen sei besonders viel Geld zusammengekommen, so Felix Laube von der Reservistenkameradschaft Konstanz. Grund sei, so sein Eindruck, der Krieg in der Ukraine, der die Menschen bewege.