per Mail teilen

Am Auftaktwochenende der Segelbundesliga auf der Alster in Hamburg hat das Team des SMC Überlingen den Sieg eingefahren. Den fünften Platz erreichte der Württembergische Yachtclub aus Friedrichshafen. In der ersten Segelbundesliga sind insgesamt sechs Wettkampf-Wochenenden geplant, das Finale der Segelbundesliga findet im Oktober vor Friedrichshafen statt.