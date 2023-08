per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der B32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen ist am Mittwochnachmittag eine 18-Jährige tödlich verletzt worden, eine 57-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen (Kreis Sigmaringen) ist am Mittwochnachmittag eine 18 Jahre alte Autofahrerin tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge zufolge kam eine 57 Jahre alte Autofahrerin, die in Richtung Herbertingen unterwegs war, aus noch nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit dem Wagen der 18-Jährigen zusammen.

18-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß

Die 18-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Ein Gutachter soll laut Polizei nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft den Unfallhergang klären. Die B32 zwischen Bad Saulgau und Herbertingen war am frühen Mittwochabend wegen der Unfallaufnahme noch gesperrt. Eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.