Eine 57-jährige Frau ist am Samstagabend in Bregenz (Vorarlberg) von einem Auto angefahren worden. Sie starb an der Unfallstelle. Der mutmaßliche Unfallfahrer flüchtete zunächst.

Am Samstagabend ist eine 57-jährige Fußgängerin auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden, als sie die Rheinstraße überqueren wollte. Sie starb noch ander Unfallstelle. Der mutmaßliche Unfallfahrer, ein 28-jähriger Mann, und sein 48-jähriger Beifahrer fuhren laut Polizei in Richtung Hard weiter, ohne dem Opfer zu helfen. Zeugen begannen sofort mit der Reanimation der Frau. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Männer beschuldigen sich gegenseitig Das Unfallfahrzeug sei im Rahmen einer Fahndung in Hard gefunden worden. Die Fahrzeuginsassen konnten ermittelt werden. Die beiden Männer beschuldigten sich laut Polizei vorerst gegenseitig, das Auto gefahren zu haben. Beide wurden nach einem Drogenschnelltest als fahruntauglich bewertet. Der mutmaßliche Fahrer sei nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Beide Männer werden laut Polizei nun von der Staatsanwaltschaft angezeigt. Sie sind nicht in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen noch.