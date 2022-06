"Technik Caravane Rallye" in Oberschwaben und im Allgäu beginnt

per Mail teilen

In Aulendorf (Kreis Ravensburg) starten am Freitag 75 Reisemobile aus ganz Deutschlands zur 4. "Technik Caravane Rallye". Gastgeber ist der Wohnmobilhersteller Carthago.

Start- und Zielpunkt der 250 Kilometer langen Rallye ist das Aulendorfer Carthago-Werk. Bereits seit Donnerstag sind die Wohnmobile und ihre Besatzungen auf dem Carthago Werksgelände, am Freitag ab 13:01 Uhr starten sie in vier Fahrzeugklassen. Laut dem Veranstalter aus Nordrhein-Westfalen führt die rund 250 Kilometer lange Rallye in drei Etappen durch Oberschwaben und das Allgäu.

Geschicklichkeit statt Tempo stehen bei der Rallye im Vordergrund

Gefahren wird am Freitag und Samstag. Im Vordergrund stehen gleichmäßiges Fahren und Geschick im Umgang mit den Fahrzeugen, etwa bei Sonderprüfungen auf abgesperrten Abschnitten. Verstöße gegen Verkehrsregeln bringen Strafpunkte, unter anderem platziert der Veranstalter Radarfallen. Siegerehrung ist am Samstagabend, am Sonntag reisen die Teilnehmer der "Technik Caravane Rallye" wieder ab.

Die Rallye findet alle zwei Jahre in Deutschland statt. Die aktuelle Wettfahrt war laut Cathago bereits für 2020 beziehungsweise 2021 geplant gewesen, aber wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.