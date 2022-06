Beim Grand Slam Tennisturnier in Wimbledon hat Tatjana Maria aus Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen die zweite Runde erreicht. Die 24-Jährige gewann am Dienstag gegen die Australierin Astra Sharma in drei Sätzen (4:6, 6:3, 6:4). Am Mittwoch trifft Tatjana Maria bei dem traditionsreichen Rasenturnier auf die Rumänin Sorana Cirstea. Tatjana Maria belegt in der Weltrangliste Platz 103.