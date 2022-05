per Mail teilen

Eine Spinne im Auto hat eine Pkw-Fahrerin am frühen Freitagmorgen bei Fronreute (Kreis Ravensburg) so erschreckt, dass sie von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten rammte und in einer Wiese zum Stehen kam. Wie die Polizei berichtete, blieb die 21-Jährige unverletzt, es entstand 3.000 Euro Schaden.