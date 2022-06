Die Volleyball-Bundesliga hat den Spielplan für die neue Saison bekannt gegeben. Der VfB Friedrichshafen startet mit einem Auswärtsspiel am 8. Oktober gegen Frankfurt. Eine gute Woche später kommt es zum Duell mit dem deutschen Meister, den Berlin Recycling Volleys. Das erste Heimspiel ist am 23. Oktober gegen Lüneburg und soll, so der Verein, in der neuen Spielstätte am Flughafen in Friedrichshafen stattfinden.