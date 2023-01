So schnell arbeiten die Finanzämter in der Region

Die Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben haben 2022 länger als im Vorjahr auf ihren Steuerbescheid gewartet. Das geht aus aktuellen Daten eines Anbieters für Steuersoftware hervor.

In der Region Bodensee-Oberschwaben haben die Finanzämter 2022 durchschnittlich gut viereinhalb Tage länger für die Bearbeitung der Steuererklärung benötigt als 2021. Statt bei 54 Tagen lag die durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Einkommenssteuererklärung im vergangenen Jahr bei knapp 59 Tagen. Das geht aus Daten des Softwareanbieters Lohnsteuer-kompakt.de hervor. Dieser hatte deutschlandweit die Bearbeitungszeiten anhand von circa 400.000 über das Portal erstellten Steuererklärungen anonym erhoben.

Finanzamt Biberach braucht am längsten

Schlusslicht in der Region Bodensee-Oberschwaben bei den Bearbeitungszeiten ist das Finanzamt Biberach. Hier warteten Bürgerinnen und Bürger durchschnittlich 74 Tage auf ihren Steuerbescheid. Biberach belegt damit bundesweit Platz 460 von 479. Am schnellsten in der Region geht es in Bad Saulgau, einer Außenstelle des Finanzamts Sigmaringen, mit einer Bearbeitungszeit von 45 Tagen. Zum Vergleich: Am bayerischen Bodensee in Lindau ist die Bearbeitungszeit insgesamt deutlich kürzer. Hier benötigte das Finanzamt im vergangenen Jahr im Schnitt nur knapp 36 Tage.

Die Daten zeigen die durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Einkommenssteuererklärung in Tagen Sigmaringen Außenstelle Bad Saulgau:

2022: 45,3 Tage

2021: 45,8 Tage Wangen:

2022: 46,6 Tage

2021: 48,5 Tage Konstanz:

2022: 50,1 Tage

2021: 43,1 Tage Ravensburg:

2022: 52,2 Tage

2021: 45,0 Tage Biberach Außenstelle Riedlingen:

2022: 56,3 Tage

2021: 59,7 Tage

Um mehrere Tage verbessert haben sich von allen zehn Finanzämtern in der Region nur Riedlingen, eine Außenstelle des Finanzamts Biberach, und Wangen im Allgäu. Im Vergleich zum Vorjahr warteten Bürger hier 2022 zwei bis vier Tage weniger auf ihren Steuerbescheid.