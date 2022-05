SEK-Einsatz: Vermieter bedroht Hausbewohner mit Schusswaffe

In Baienfurt im Kreis Ravensburg hat es am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz gegeben, an dem auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt war. Laut Polizei war der Bewohner eines Hofguts von seinem 49-jährigen Vermieter mit einer Schusswaffe bedroht worden. Verletzt wurde niemand. Polizeikräfte riegelten das Hofgut ab und durchsuchten es mit einer Drohne. Der in einen Anbau geflüchtete Anwohner wurde laut Polizei in Sicherheit gebracht. Der in sein Haus zurückgekehrte Vermieter sei unbewaffnet ins Freie gekommen, gab aber zu, eine Schreckschusswaffe zu besitzen. Die Polizei durchsuchte das Haus mehrere Stunden. Ob sie Waffen fand, steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.