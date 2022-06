Visa für russische Angehörige der Absturzopfer von Überlingen

Russische Angehörige der Opfer der Flugzeugkatastrophe von Überlingen (Bodenseekreis) können nun an den Gedenkfeiern zum 20. Jahrestag des Absturzes teilnehmen. Wie der Freundeskreis "Brücke nach Ufa" mitteilte, erteilten die deutschen Behörden offiziell wegen geänderter Corona-Regeln nun doch die notwendigen Visa. Die Vorsitzende des Vereins "Brücke nach Ufa" geht davon aus, dass 40 Angehörige der Absturzopfer aus Baschkirien an der Gedenkfeier am 1. und 2. Juli in Überlingen-Brachenreute teilnehmen werden.