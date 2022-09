Aktion "Rhine Clean Up" auch in der Bodenseeregion

Zum fünften Mal findet am Samstag die länderübergreifende Aktion "Rhine Clean Up" statt. Auch in der Region wird dabei am Ufer des Rheins und des Bodensees Müll gesammelt.

Flaschen, Plastikmüll oder Zigarettenstummel - am Ufer des Bodensees und der Flüsse in der Region liegt, wenn man genau hinsieht, viel Müll. Den wollen zahlreiche Helfer am Samstag bei der internationalen Aktion "Rhine Clean Up" einsammeln. Ziel der Aktion ist es, das Ufer des Rheins von der Quelle bis zur Mündung zu säubern. Damit wollen die gemeinnützigen Organisatoren ein Bewusstsein dafür schaffen, Müll nicht achtlos wegzuwerfen - so soll weniger Müll und Plastik in die Meere gelangen. Auch in der Bodenseeregion gibt es an vielen Orten Aktionen zum Müllsammeln am Bodensee- und Rheinufer.

SWR-Reporterin Esther Leuffen berichtet über die Aktion in Konstanz:

40.000 Teilnehmende im vergangenen Jahr

Am Bodensee sind Aktionen in Lindau, Langenargen, Friedrichshafen, Immenstaad und Konstanz geplant. Auch im Raum Karlsruhe beteiligen sich viele freiwillige Helfer - manche wollen zum Beispiel von Kanus aus Unrat aus dem Rhein fischen. Aber auch in den Niederlanden, Frankreich, Österreich und der Schweiz soll Müll gesammelt werden - etwa in Stein am Rhein.

SWR Reporterin Theresia Blöhmer berichtet über die Aktion "Rhine Clean Up" in Friedrichshafen:

Die Müllsammelaktionen werden vor Ort von lokalen Gruppen, Umweltverbänden, Wassersportvereinen oder Privatpersonen organisiert. Im vergangenen Jahr haben rund 40.000 Menschen an der Aktion teilgenommen.