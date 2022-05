per Mail teilen

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Sturz nahe Hagnau im Bodenseekreis ums Leben gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war die 80-jährige auf dem Radweg an der B31 unterwegs, als sie – vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls – in eine angrenzende Wiese stürzte. Sie wurde erst mehrere Stunden später durch Passanten entdeckt. Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen.