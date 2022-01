Noch mehr Regionales in der SWR Aktuell App

Rasthof an der B30 bei Bad Waldsee, verkehrsberuhigtes Fischbach und eine Ausstellung "Gefährlicher See" in Konstanz - die SWR Aktuell App hat ab sofort noch mehr regionale Nachrichten vom Bodensee und aus Oberschwaben.

Künftig können die Nutzerinnen und Nutzer von ihnen bevorzugte Regionen aus Baden-Württemberg auswählen, also beispielsweise „Friedrichshafen“ für den Raum Bodensee-Oberschwaben-Allgäu. Täglich werden aktuelle Themen aus der gewählten Region – Fotos, Audios und Videos – im neuen Bereich „Meine Region“ ausgespielt. Heute beispielsweise zum Aufruf, Ideen zu liefern für die Gestaltung der Ortsdurchfahrt von Friedrichshafen-Fischbach und zum Besucherrückgang im Zeppelin Museum durch den Hitzesommer 2018. Wer die SWR Aktuell App noch nicht hat, kann sie in jedem App Store kostenfrei herunterladen. SWR Aktuell App Die SWR Aktuell App ist im Februar 2017 gestartet. Sie bietet Nachrichten aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland und aus der Welt. Die App hat mittlerweile rund 200.000 Nutzerinnen und Nutzer. Sie können Geschichten "folgen" und Eilmeldungen abonnieren. Mit der Erweiterung sind nun alle Regionen im Südwesten mit eigenen "Regionalslidern" vertreten.