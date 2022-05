per Mail teilen

Der Landkreis Biberach sieht sich nach eigenen Angaben gut aufgestellt bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Derzeit werde das frühere Altenheim in Bad Buchau gekauft, es soll zu einer Gemeinschaftsunterkunft umgebaut werden. Der Kreis sei darauf vorbereitet, weiteren geflüchteten Menschen eine gute Unterbringung bereitzustellen, so Landrat Heiko Schmid. Es sei deswegen auch nicht nötig, das frühere Krankenhaus in Biberach als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen.