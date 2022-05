Fahrradausflüge für Senioren in Friedrichshafen

per Mail teilen

Im Alter Radfahren, das können nicht mehr alle Menschen. Ehrenamtliche haben die Initiative "Radeln ohne Alter" in Friedrichshafen gegründet. Sie wollen ihnen trotzdem einen Ausflug mit dem Rad ermöglichen.

Einfach das Rad aus dem Keller holen und losradeln, das vermissen viele Menschen, wenn sie das Gleichgewicht nicht mehr so gut halten können oder die Kraft langsam versagt.

An der Initiative "Radeln ohne Alter" in Friedrichshafen beteiligt sich die Bruderhaus Diakonie. Die Mitglieder fahren Betagte in Rikschas durch die Gegend. Auch SWR-Reporterin Tina Löschner hat sich zusammen mit einer Seniorin mit der Rikscha zum Bodensee chauffieren lassen und berichtet von ihrem Ausflug.

In Friedrichshafen sind zwei E-Bike-Rikschas der Initiative "Radeln ohne Alter" unterwegs. Auch in Ravensburg und Weingarten ist jeweils eine E-Bike-Rikscha im Einsatz. Sie können über das Internet oder direkt über die Bruderhaus-Diakonie gebucht werden.