Hymer strukturiert Standorte in Bad Waldsee um

Die Hymer GmbH will ihren Standort Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) neu strukturieren und dafür einen Teil der Produktionsflächen aufgeben.

So wolle man bis 2026 Produktionsprozesse sowie die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden optimieren. Dafür, dass Produktionsflächen aufgegeben werden, sollen in Waldsee gleichzeitig neue geschaffen werden, heißt es in einer Mitteilung des Wohnmobilherstellers.

Produktions-und Arbeitsbedingungen im alten Werk nicht zeitgemäß

Es geht um das 65 Jahre alte Werk innerhalb der Stadt, beim Verkaufscenter des Wohnmobilherstellers. Die Produktions- und Arbeitsbedingungen in dem Werk sind laut Hymer nicht mehr zeitgemäß. Deshalb suche man für die Mitarbeiter im Verwaltungs- und Servicebereiche neue Flächen, entweder Bauplätze oder bestehende Gebäude und verlagere die Wohnmobil-Produktion bis spätestens 2026 an den Hymer-Hauptsitz außerhalb des Stadtgebiets. Auch hier sei offen, ob Neubauten nötig seien, so Hymer.

Altes Werksgelände wird zum Teil verkauft

Klar sei, was mit dem 85.000 Quadratmeter großen alten Werksgelände passiere: 50.000 Quadratmeter kaufe eine Wohnbaufirma, der Rest werde neue Ausstellungsfläche für das Hymer Verkaufscenter. Zu den Kosten der Verlagerung machte Hymer keine Angaben.