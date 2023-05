Paragleiterin rettet sich in Tanne und setzt dort Notruf ab

Mit einer kontrollierten Notlandung in einen hohen Baum hat eine 34-jährige Paragleiterin am Sonntag bei Schwarzenberg (Vorarlberg) eine Bruchlandung mit ihrem Gleitschirm vermieden.

Starke Nerven hat am Sonntag eine 34-jährige Gleitschirmfliegerin bei Schwarzenberg (Vorarlberg) bewiesen. Die Paragleiterin war mit ihrem Gleitschirm am Startplatz an der Bergstation des "Hochälpeleliftes" in Richtung Westen gestartet. Daraufhin verlor sie nach Angaben der Polizei bereits nach kurzer Flugzeit immer mehr an Höhe.

Kontrollierte Notlandung in 20 Meter hoher Tanne

Um eine Bruchlandung zu vermeiden, flog die Frau kontrolliert in eine rund 20 Meter hohe Tanne und hielt sich an den Ästen fest. Von dort aus setzte sie einen Notruf ab. Sie wurde daraufhin von einem Polizeihubschrauber lokalisiert und konnte anschließend von der Bergrettung Bezau unverletzt gerettet werden.