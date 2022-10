Großbrand in Garagenkomplex in Dettingen

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Großbrand in den Garagen einer Firma in Dettingen (Kreis Biberach) ausgerückt. Sie verhinderte, dass das Feuer auf eine Lagerhalle übergriff.

Bei einem Großbrand bei einer Firma in Dettingen an der Iller (Kreis Biberach) ist am Freitagabend hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, brach in einer der insgesamt acht Garagen ein Feuer aus. Die Flammen breiteten sich laut Polizei auf weitere Garagen aus und zerstörten mehrere Fahrzeuge sowie Gegenstände, sie sich in den Garagen befanden.

Defekt an Lastwagen war wohl Brandursache

Den Sachschaden am Garagentrakt und an den Fahrzeugen schätzen die Ermittler jeweils auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache sei vermutlich ein Defekt an einem dort abgestellten Lastwagen gewesen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen laut Polizei derzeit nicht vor.

Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf eine an angrenzende Lagerhalle übergriff. Im Einsatz waren die Wehren aus Dettingen, Erolzheim, Altenstadt und Biberach sowie eine Werksfeuerwehr.