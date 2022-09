per Mail teilen

In Liechtenstein hat am Donnerstagnachmittag zweimal die Erde gebebt. Der Schweizer Erdbebendienst meldete eine Stärke von bis zu 3,9 auf der nach oben offenen Richterskala.

Zwei Erdbeben gab es am Donnerstagnachmittag um kurz vor 14 Uhr in Liechtenstein. Ein erstes Beben hatte der Behörde zufolge eine Stärke von 2,1 auf der Richterskala, ein zweites Beben eine Stärke von 3,9. Das Epizentrum lag bei Vaduz. Die Erschütterungen waren laut Vorarlberger Landesregierung auch in der Nachbarstadt Feldkirch zu spüren.

Pressestelle Schweizer Erdbebendienst

Der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg bezifferte das Beben mit einer Stärke von 4,1. Demnach sei das Beben in rund 30 Kilometer Umkreis zum Epizentrum spürbar gewesen, also auch in Bodenseenähe.

SWR-Reporterin Karin Wehrheim über das Erdbeben in Liechtenstein:

Liechtensteiner Medien zeigen auf Twitter und Youtube, dass zum Zeitpunkt des doppelten Bebens im Liechtensteiner Landtag gerade eine Debatte über eine Erdbebenversicherung lief. Die Sitzung wurde wegen möglicher weiterer Beben unterbrochen.

Das nennt man dann wohl Timing: #Erdbeben unterbricht Erdbebendebatte im #Landtag. #Liechtenstein https://t.co/WW6o004RQc

Der Landespolizei des Fürstentums sind bisher keine Personen- und Sachschäden gemeldet worden.