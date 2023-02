E-Leihräder werden in Ravensburg und Weingarten immer beliebter. Das geht aus der Jahresbilanz des Unternehmens Technische Werke Schussental (TWS) hervor.

Immer häufiger werden in Ravensburg und Weingarten (Kreis Ravensburg) elektrische Fahrräder ausgeliehen. Wie die Technischen Werke Schussental in ihrer Jahresbilanz mitteilen, wurden im vergangenen Jahr fast 20.000 mal E-Leifahrräder genutzt. Das sei eine Steigerung von fast 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021, so die TWS. Meist seien die E-Räder für kurze Strecken unter 30 Minuten ausgeliehen worden. Der beliebteste Leih-Monat war der Juli, aber auch im Winter habe es mehrere hundert Ausleihen pro Monat gegeben.

TWS sieht Zeichen für klimaneutrale Mobilität

Die gestiegene Nutzung sei ein starkes Signal der Bürgerinnen und Bürger für klimaneutrale Mobilität, so das Unternehmen. Die Technischen Werke Schussental betreiben in Ravensburg und Weingarten 23 Leihstationen mit insgesamt 190 Elektrofahrrädern. Am häufigsten werden nach Angaben des Unternehmens E-Räder am Gespinstmarkt in der Ravensburger Innenstadt sowie am Bahnhofsvorplatz ausgeliehen.