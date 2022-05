per Mail teilen

Im Ferienpark Center Parcs bei Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist am Freitagabend ein Feuer in einem der Ferienhäuser ausgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei kam es in der Sauna im Haus aus noch ungeklärter Ursache zu einem Schmorbrand. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist laut Polizei noch unklar.