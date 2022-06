200 Radsportler beim Bahnweltcup

Beim Internationalen Bahnweltcup kommen an diesem Wochenende in Singen Radsportfans auf ihre Kosten. Auf der Radrennbahn werden Samstag und Sonntag zahlreiche Wettbewerbe ausgetragen. 200 Radsportlerinnen und Radsportler aus 30 Ländern werden laut den Veranstaltern an den Start gehen, darunter Sportler der U19-Radsportbundesliga. Auch die ukrainische Nationalmannschaft wird erwartet. Ein besonderer Programmpunkt sei in diesem Jahr das sogenannte Steherrennen, hieß es vom austragenden Radsportverein Singen-Hegau. Wegen des erwarteten Andrangs finden die Rennen zum ersten Mal an zwei Tagen statt.