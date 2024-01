per Mail teilen

Gibt es bald ein neues Naturschutzgebiet im Altdorfer Wald? Eine vom Landratsamt beauftragte Studie kommt zu dem Ergebnis, dass ein Teil der Landschaft besonders schützenswert ist.

Ein Teil des Altdorfer Waldes zwischen Aulendorf und Vogt (Kreis Ravensburg) könnte bald ein Naturschutzgebiet werden. Laut einer Studie des Landratsamt ist die Landschaft Waldburger Rücken und Wolfegger Hügelland besonders schützenswert. Sie könnte sogar ein "Nationales Naturmonument" werden, heißt es. Das hätte Folgen für den geplanten Windpark und den Kiesabbau.

Bei dem Waldburger Rücken und Wolfegger Hügelland handelt es sich um ein 3.000 Hektar großes Gebiet im Süden des Altdorfer Waldes. Dieser ist eines der größten Waldgebiete in Baden-Württemberg.

Schützenswerte Moor- und Hügellandschaft

Dort gibt es geschlossene Waldflächen und eine Moor- und Hügellandschaft, die zum Teil durch die letzte Eiszeit geprägt ist. Die Gutachter halten das Gebiet für so wertvoll, dass sie es am liebsten zu einem "Nationalen Naturmonument" erklären würden - für das besonders strenge Schutzvorschriften gelten. Es wäre das erste in Baden-Württemberg.

Ein Teil des Altdorfer Walds könnten laut Studie zu einem "Nationalen Naturmonument" werden. IMAGO IMAGO / Pond5 Images

Vom geplanten Kiesabbau sowie Windrädern in bestimmten Bereichen raten die Gutachter ab, weil sie die geologischen Besonderheiten zerstören könnten. Die Landesregierung hatte geplant im Altdorfer Wald bis zu 40 Windräder aufzustellen. Der Naturschutzverband BUND forderte bereits ein Schutzkonzept.

Wie es jetzt im Altdorfer Wald weitergeht, ist noch unklar. Laut Landratsamt wird das Gutachten noch geprüft.