Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht Baden-Württemberg am Übergang von der Corona-Pandemie zur Endemie. Damit wäre das neuartige Coronavirus also in etwa so gefährlich wie eine Grippe. Kretschmann zählte sich in den vergangenen zwei Jahren allerdings eher zum sogenannten Team Vorsicht. Jetzt wolle er ins "Team Liberalisierung" wechseln. Gerade rechtzeitig zur Volksfestsaison.