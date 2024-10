Klimaschutz im Elsass und in der Schweiz? Neues aus dem Dreiländereck

per Mail teilen

Bis 2037 muss der Kanton Basel-Stadt klimaneutral werden. Die Regierung hat nun einen Plan zur Umsetzung der Maßnahmen vorgestellt. Die Luftqualität in Straßburg hat sich verbessert. Und: Beim ersten öffentlichen Treffen zur Zukunft des ehemaligen Atomkraftwerks Fessenheim kommt es zu Protesten.

Was wird im Elsass und in der Schweiz gegen den Klimawandel unternommen? Während der Kanton Basel-Stadt Grenzwerte für CO2-Emissionen einführen möchte, wird in Straßburg das Verbot für Fahrzeuge mit einer bestimmten Plakette verschoben.