per Mail teilen

Vor einem Jahr war die 15-jährige Lina auf dem Weg nach Straßburg verschwunden. Die Polizei hat nun die Leiche der Jugendlichen gefunden. Der mutmaßliche Täter ist tot.

Die vor einem Jahr im Elsass verschwundene 15-jährige Lina ist tot. Die Polizei hat ihre Leiche in einem Waldgebiet in Zentralfrankreich gefunden. Auf der Suche nach Lina hatten Beamte auch in Südbaden ermittelt.