Freitag, 15. Oktober 2021

Das war der Freitag in Baden-Württemberg

Großer Andrang am Impfbus in Stuttgart

20:54 Uhr

Die Impfzentren in Baden-Württemberg sind seit Ende September geschlossen. Wer sich jetzt gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, muss in die Arztpraxen oder zu den mobilen Impfteams. In Stuttgart gab es am Freitag eine lange Schlange vor dem Impfbus. Nicht immer gaben medizinische Gründe den Ausschlag, sich den Pieks zu setzen.

Ende der kostenlosen Tests - Bilanz aus Heidelberg

20:46 Uhr

Seit Montag gibt es für die Allgemeinheit keine kostenlosen Corona-Tests mehr - beim Heidelberger Anbieter Aspilon halten die teuren PCR-Tests das Geschäft am laufen.

Musik- und Kunstschulen: Maskenpflicht im Unterricht entfällt

19:56 Uhr

Die neue Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen gilt ab morgen. Das Kultusministerium erklärt, dass die Maskenpflicht im Unterricht an Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen in der Basisstufe in geschlossenen Räumen entfällt, wenn alle Personen geimpft oder genesen sind. Dies gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die keine Symptome haben und an den regelmäßigen Schultestungen teilnehmen, und auch für symptomfreie Kinder, die unter sechs Jahre alt oder noch nicht eingeschult sind. Sollte nur die Lehrkraft nicht immunisiert sein, gilt die Maskenpflicht nur für sie. Beim Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten müssen alle Personen im Unterricht einen Zwei-Meter-Mindestabstand in alle Richtungen einhalten und dürfen nicht im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen. Diese Abstandspflicht entfällt in der Basisstufe, wenn alle Teilnehmenden immunisiert oder die Schülerinnen und Schüler im engmaschigen Testnetz an den Schulen sind. "Wir empfehlen allerdings, dennoch möglichst große Abstände einzuhalten, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten", so Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).

18:57 Uhr

Die aktualisierte Corona-Verordnung soll in den kommenden beiden Tagen notverkündet werden. Schon jetzt aber sind Einzelheiten bekannt. So soll die Maskenpflicht am Platz entfallen. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) weist darauf hin, dass Masken aber weiterhin freiwillig getragen werden dürfen. Auch Lehrerinnen und Lehrer können im Unterricht die Maske absetzen, wenn sie beispielsweise am Pult oder an der Tafel den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Eine besondere Regelung gilt unter anderem für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Für sie entfällt die Maskenpflicht im Klassenzimmer komplett. Außerdem gilt an Schulen ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen. Dieses gilt auch für außerunterrichtliche Veranstaltungen. Das bedeutet, dass auch bei einem Schullandheimaufenthalt regelmäßig getestet werden muss.

18:46 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist deutlich gestiegen. Der Wert kletterte von 80,4 gestern auf 93,3 heute. Am höchsten ist die Inzidenz aktuell in Pforzheim (199,2) und im Schwarzwald-Baar-Kreis (161,1). Den niedrigsten Wert verzeichnet Heidelberg (32,1). Die Zahl der Corona-Erkrankten auf den Intensivstationen im Land ist etwas gestiegen. Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt 180 Covid-19-Patientinnen und Patienten. Das sind sieben mehr als gestern, aber 19 weniger als vor einer Woche. Landesweit sind 7,8 Prozent der Intensivbetten jetzt mit Corona-Patienten belegt (gestern 7,5 Prozent). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt weiter bei 2,2. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg seit gestern 2.084 neue Corona-Fälle. Das sind 61 Neuinfektionen mehr als gestern und 399 mehr als am Freitag vor einer Woche. Landesweit gab es seit gestern 17 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus (Gesamt 10.823).



USA lassen ab 8. November Geimpfte wieder einreisen

17:57 Uhr

Die USA haben nun das genaue Datum bekanntgegeben, ab wann gegen das Coronavirus geimpfte Reisende wieder ins Land kommen dürfen. "Die neue Reiseregelung der USA, die für ausländische Reisende eine Impfung verlangt, wird am 8. November beginnen", erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses am Freitag. Die Regelung gilt demnach für internationale Flugreisen wie auch für die Landgrenzen zu Kanada und Mexiko. Damit endet der seit mehr als eineinhalb Jahren geltende sogenannte "Travel Ban" zumindest für Geimpfte. Die US-Regierung hatte im März 2020 unter Präsident Donald Trump wegen der Corona-Pandemie Einreiseverbote unter anderem für Reisende aus Europa verhängt. Trumps Nachfolger Joe Biden hielt trotz wachsender Kritik lange an der Regelung fest. Vor einem Monat hatte das Weiße Haus angekündigt, dass die Einreiseverbote "Anfang November" für geimpfte Reisende aufgehoben werden sollen. Ein konkretes Datum nannte die Regierung damals aber nicht.

16:54 Uhr

Die Maskenpflicht für geimpfte oder genesene Beschäftigte mit Kundenkontakt soll bald gelockert werden. Darauf haben sich Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink in einem Gespräch geeinigt. Demnach können geimpfte oder genesene Mitarbeitende, beispielsweise von Restaurants und Cafés, auf eine Maske zum Schutz vor dem Coronavirus verzichten, sofern der Arbeitgeber einverstanden ist und dies der Arbeitsschutzverordnung entspricht. Die aktuelle Corona-Verordnung, die noch eine Maskenpflicht vorschreibt, werde entsprechend angepasst, sagte Lucha der Deutschen Presse-Agentur. Er versprach eine "möglichst einfache und praktikable" Anwendung für die Beschäftigten. "Dann müssen geimpfte und genesene Beschäftigte bei 2G auf eigenen Wunsch auch keine Maske mehr tragen", so der Minister.

15:51 Uhr

Das Mainzer Pharma-Unternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer haben jetzt auch in Europa eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt. Beide teilten am Freitag in Mainz und New York mit, dass sie der EU-Arzneimittelbehörde EMA die entsprechenden Daten zu den klinischen Untersuchungen übermittelt hätten. Dieselben Daten wurden bereits der US-Arzneimittelbehörde FDA übergeben. Dort hatten BioNTech und Pfizer am 7. Oktober die Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt. Die klinischen Studien zeigen laut den Unternehmen, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen wird und eine stabile Immunantwort hervorruft. Anders als bei Jugendlichen wurde den Kindern dieser Altersgruppe nur ein Drittel der Dosis verabreicht.

15:15 Uhr

Für den Einzelhandel und Supermärkte in Niedersachsen soll künftig die 2G-Regeln gelten. "Auch in Niedersachsen würde für den Einzelhandel und auch für die Supermärkte die Option bestehen, sich für 2G zu entscheiden", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der "Neuen Deister-Zeitung". Demnach dürften - wenn Ladenbesitzer es so wollen - nur noch geimpfte oder genesene Personen den Laden betreten. In dieser Woche hatte Hessen bereits erklärt, dass das 2G-Optionsmodell auf den Einzelhandel ausgeweitet wird. Allerdings gehe man davon aus, dass Geschäfte des alltäglichen Bedarfs davon keinen Gebrauch machen würden, so Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Warum mehr Geimpfte auf den Intensivstationen liegen

14:16 Uhr

Laut den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) steigt der Anteil der geimpften Personen auf den Intensivstationen. Von Mitte August bis Anfang September waren rund 10 Prozent der Intensivpatienten geimpft, von Mitte September bis zum 10. Oktober bereits 20 Prozent. Der Grund dafür sei statistischer Natur, sagt das RKI. Bernd Salzberger, Professor am Universitätsklinikum Regensburg und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, erklärt im Gespräch mit tagesschau.de: "Je mehr Leute wir geimpft haben, desto mehr müssen ja unter den auftretenden Infektionen dann auch Durchbruchinfektionen sein. Denn wir wissen leider, dass die Impfung eben auch nicht 100 Prozent schützt." Steigt also der Anteil der Geimpften in der Bevölkerung, werden zwar insgesamt weniger Menschen krank. Allerdings wird der Anteil der geimpften Personen an den Erkrankten immer größer - und damit auch der Anteil auf den Intensivstationen.

Fastnacht soll mit 2G-Regel stattfinden

13:44 Uhr

Das Fest soll trotz Pandemie stattfinden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. In den Innenräumen gelten die 2G-Regeln. So wären nur geimpfte und genesene Personen erlaubt.

Heilbronner Messe: Freier Eintritt mit Impfung

13:29 Uhr

Die Heilbronner Herbstmesse hat begonnen und es gibt bereits eine besondere Ankündigung für den kommenden Sonntag: Wer sich impfen lässt, erhält freien Eintritt zur Messe.

VfB Stuttgart: Auch Orel Mangala positiv auf Corona getestet

13:13 Uhr

Beim VfB Stuttgart ist einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auch Orel Mangala und damit der sechste Spieler innerhalb kürzerer Zeit positiv auf Corona getestet worden. Der belgische Mittelfeldspieler wurde umgehend isoliert und fällt für die Partie am Samstag aus, wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte. DasTestergebnis sei "definitiv ein Rückschlag für uns. Zum einen, weil wir gehofft hatten, von weiteren positiven Fällen verschont zu bleiben. Und zum anderen, weil Orel nach seiner Verletzung auf dem Weg zurück zu alter Stärke war", sagte Sportdirektor Sven Mislintat.

Spiel Waldhof Mannheim gegen 1860 München abgesagt

12:34 Uhr

Wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft des Drittligisten SV Waldhof Mannheim ist das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München abgesagt worden.

Mittelfinger gezeigt: Rentner entgeht Bußgeld

11:45 Uhr

Weil ein 71-Jähriger Teilnehmerinnen und Teilnehmern einer "Querdenken"-Demo den Mittelfinger gezeigt hatte, sollte er ein Bußgeld zahlen. Das Amtsgericht Stuttgart hielt das für nicht gerechtfertigt.

11:19 Uhr

Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink widerspricht einer Darstellung des Sozialministeriums, wonach er eine Lockerung der Maskenpflicht im Dienstleistungssektor blockiert haben soll. Er habe von einer Lockerung der Maskenpflicht abgeraten, wenn diese dazu führe, dass ganze Beschäftigtengruppen kollektiv ihren Impfstatus gegenüber dem Arbeitgeber offenlegen müssen, teilte Brink mit. Dadurch könnten Beschäftigte untereinander in Konflikt geraten. "Wir müssen hier mit Maske schuften, weil der Kollege ungeimpft ist/seinen Impfstatus dem Chef nicht offenlegen will“, nennt Brink ein Beispiel. So werde die Freiwilligkeit der Offenlegung in Frage gestellt.

65,6 Prozent der Deutschen vollständig geimpft

10:55 Uhr

Die Corona-Impfquote steigt langsam, aber stetig. In Deutschland sind nun 65,6 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Quote unter den Erwachsenen liegt bei 76,2 Prozent. Mindestens einmal gegen das Virus geimpft sind demnach 68,8 Prozent aller Bürger und Bürgerinnen sowie 79,5 Prozent der Erwachsenen. Mehr als 54,5 Millionen Menschen sind nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums vollständig geimpft. Unter den Kindern und Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren haben inzwischen 44 Prozent mindestens eine erste Spritze bekommen, 38,2 Prozent sind vollständig geimpft.

Grippe- und Corona-Impfung zeitgleich möglich

10:48 Uhr

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium gibt grünes Licht für eine gleichzeitige Impfung gegen Corona und gegen Grippe. Mit Blick auf die umfangreichen Daten zur Sicherheit und Verträglichkeit der in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoffe sei laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission generell kein Mindestabstand mehr zwischen einer COVID-19-Impfung und anderen Impfstoffen erforderlich, teilt das Ministerium mit.

BW-Gesundheitsministerium rät zur Johnson & Johnson-Auffrischung

10:41 Uhr

Das Gesundheitsministerium des Landes rät Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, zur Zweitimpfung mit einem mRNA-Stoff. Betroffene könnten ab vier Wochen nach der verabreichten ersten Impfung eine Auffrischung mit den Stoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna bekommen, teilte das Ministerium mit. In Baden-Württemberg seien demnach (Stand Mittwoch 13. Oktober) 418.598 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft. Bislang hatte das Ministerium lediglich bestimmten Personengruppen die Auffrischung empfohlen.

Amtschef berichtet von Streit über Datenschutz

10:25 Uhr

Der Amtschef des Landessozialministeriums, Uwe Lahl, hat den Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink im Gespräch mit dem SWR scharf kritisiert. Dieser habe eine Lockerung der Maskenpflicht im Dienstleistungsgewerbe blockiert.

RKI-Chef Wieler erhält Morddrohungen

10:12 Uhr

Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, wird im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen nach eigenen Worten massiv bedroht. "Ich wünschte, die Lage wäre angenehmer, aber ich bekomme immer noch Drohungen", sagte Wieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn etwa öffentlich behauptet werde, er sei dafür verantwortlich, dass Schulen geschlossen würden, oder wenn irgendwo die Behauptung stehe, er wolle Lockdown statt Freiheit, "dann nehmen die Drohungen, auch die Morddrohungen, massiv zu". "Das Risiko hält mich aber nicht ab von meiner Pflicht", so Wieler.

9:43 Uhr

Der Leiter der Tübinger CureVac-Impfstudie, Peter Kremsner, kann den Rückzug des Zulassungsantrags für das Vakzin nicht nachvollziehen. Die Entscheidung darüber liege natürlich bei CureVac, sagte Kremsner dem SWR. Er hätte sich aber gewünscht, dass der Impfstoff auf den Markt kommt. Das Vakzin der ersten Generation sei sicher, ordentlich verträglich und immerhin zu etwa 50 Prozent wirksam, so der Direktor des Tübinger Instituts für Tropenmedizin. Von der Entscheidung hätten er und sein Team aus den Medien erfahren. Erst später wurde er von CureVac informiert. Das sei rechtlich nicht zu beanstanden - aber unüblich. Das Unternehmen hat derweil damit begonnen, den bisher produzierten Impfstoff zu vernichten.

Heilbronner Impfbus weiter unterwegs

9:48 Uhr

Der Impfbus Heilbronn ist weiterhin an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet anzutreffen. Heute macht er von 9 bis 13 Uhr bei der Akademie für Kommunikation Halt, von 14 bis 18 Uhr an der Susanne-Finkbeiner-Schule. Am Samstag steht er den ganzen Tag auf dem Kiliansplatz und am Sonntag an der Theresienwiese. Im Impfbus werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht. Die Impfung ist kostenlos, eine Terminvereinbarung nicht notwendig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweis und, wenn vorhanden, eine Krankenkassenkarte. Gewählt werden kann zwischen den Impfstoffen von BioNtech und Johnson & Johnson. Der Impfbus soll noch bis Ende dieses Jahres zentrale Orte im Heilbronner Stadtgebiet anfahren.

Mehrheit der Deutschen für 2G-Regel im Freizeitbereich

9:33 Uhr

Die Mehrheit der Deutschen ist einer aktuellen Umfrage zufolge für die Einführung der 2G-Regel im Freizeitbereich. 61 Prozent der Befragten ist dafür, dass der Zutritt zu einer Veranstaltung, einem Restaurant oder einer kulturellen Einrichtung nur noch für Corona-Genesene und Geimpfte möglich ist, wie aus einer in Köln veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag der Sender RTL und ntv hervorgeht. Jeder und jede dritte Befragte (34 Prozent) ist demnach gegen eine solche Regel. 2G für Weihnachtsmärkte befürworten der Umfrage zufolge 58 Prozent. 39 Prozent lehnen das ab.

Gastgewerbe setzt auf Menschen mit Migrationserfahrung

9:29 Uhr

Als Folge der Pandemie sucht das Gastgewerbe händeringend nach Nachwuchs. Betriebe versuchen nun junge Menschen aus allen Ländern für eine Ausbildung zu begeistern.

Kinderärzte rechnen bald mit Impfzulassung für unter Zwölfjährige

8:57 Uhr

Kinder- und Jugendmediziner rechnen damit, dass schon bald ein Corona-Impfstoff für unter Zwölfjährige zugelassen wird. Man erwarte den Schritt noch für dieses Jahr, sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, der "Rheinischen Post" (Freitag). Wahrscheinlich werde die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff aber nicht gleich uneingeschränkt empfehlen, sondern zunächst nur für Risikopatienten - etwa für Kinder mit schweren chronischen Erkrankungen. Mit einer uneingeschränkten Empfehlung werde die Stiko vermutlich warten, bis umfangreichere Daten zu den Nebenwirkungen in der Altersgruppe vorliegen, so Dötsch. Hintergrund sei der relative milde Verlauf von Covid-19 bei den unter Zwölfjährigen.

Tarifeinigung in der Bauwirtschaft: Mehr Lohn und Corona-Prämie

8: 12 Uhr

Im Tarifstreit des Bauhauptgewerbes mit seinen rund 890.000 Beschäftigten haben sich die Verhandlungspartner in der Schlichtungsrunde geeinigt und damit einen Streik abgewendet. Arbeitgeber und Gewerkschaft IG BAU verständigten sich auf ein Tarifpaket mit einer Laufzeit von 33 Monaten. Es sieht unter anderem Lohnerhöhungen in mehreren Schritten vor: Im Westen soll es zum 1. November 2 Prozent mehr Geld geben, ein weiteres Plus von 2,2 Prozent zum 1. April 2022 und noch einmal 2 Prozent mehr zum 1. April 2023. Für die Monate Juli bis Oktober 2021 wird eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro gezahlt. Weitere Einmalzahlungen sollen folgen. Die Beschäftigten im Osten erhalten - auch in drei Schritten - ebenfalls mehr Lohn sowie eine Corona-Prämie. Die Tarifvertragsparteien haben nun 14 Tage Zeit dem Tarifvorschlag zuzustimmen.

SC Freiburg will bei Heimspielen 2G-Regel umsetzen

7:57 Uhr

Der Fußballbundesligist SC Freiburg wird ab dem 30. Oktober voraussichtlich die von heute an geltende neue Corona-Verordnung mit der 2G-Regel bei Heimspielen umsetzen. In Zukunft dürfen, wenn bei einer Großveranstaltung nur Geimpfte und Genesene zu gelassen sind, alle Zuschauerplätze belegt werden. SC-Finanzvorstand Oliver Leki sprach gegenüber dem SWR von einer Abwägungsfrage. Die Entscheidung sei nicht einfach gewesen, er befürworte aber den Weg.

Weihnachtsmarkt in Freudenstadt abgesagt

6:51 Uhr

Der Verein Freudenstadtmarketing hat den für Mitte Dezember geplanten Weihnachtsmarkt in Freudenstadt abgesagt. Ein Grund sei die nach wie vor unsichere Entwicklung der Corona-Lage, so der Verein. Er wies darauf hin, dass die Durchführung des Weihnachtsmarktes mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden sei. Unter anderem müsste das Gelände eingezäunt werden und an den Zugängen müssten Sicherheitsdienste die Corona-Regelungen überprüfen. Viele Aussteller befürchten zudem, dass wegen der Einschränkungen wesentlich weniger Besucherinnen und Besucher kommen könnten. Im November und Dezember soll es in Freudenstadt nun einen Black Forest Friday, eine Nikolaus- und eine Adventskalender-Aktion geben.

Italien führt Corona-Pass am Arbeitsplatz ein

6:22 Uhr

In Italien müssen Beschäftigte ab heute an ihrem Arbeitsplatz einen Corona-Pass vorweisen. Davon sind rund 23 Millionen Menschen betroffen. Für sie gilt nun die 3G-Regel. Damit darf nur noch zur Arbeit erscheinen, wer eine Corona-Impfung hat, genesen ist oder einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Ohne das Dokument können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbezahlt freigestellt werden. Außerdem ist ein Bußgeld von bis zu 1.500 Euro möglich. Wer sich nicht impfen lassen will, muss auf eigene Kosten einen Corona-Test machen und diesen alle 48 Stunden erneuern. In den vergangenen Wochen hatte es in Italien zum Teil gewaltsame Proteste gegen die neue Regelung gegeben.

5:58 Uhr

Seit heute gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung. Geimpfte und Genesene bekommen mehr Freiheiten. Veränderungen gibt es unter anderem bei Veranstaltungen. Organisatoren können sich für die 2G-Regelung entscheiden. Dann haben nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt. Außerdem wird von heute an für ungeimpfte Beschäftigte in Unternehmen mit Publikumsverkehr die Testpflicht verschärft. So sind zum Beispiel in der Gastronomie oder in Friseursalons zwei Corona-Tests pro Woche verpflichtend.

Testpflicht für Stuttgarter Kita-Kinder aufgehoben

5:35 Uhr

Kinder ab drei Jahren können in Stuttgart ab heute wieder ungetestet in die Kita gehen. Die Testpflicht laufe aus und werde nicht verlängert, teilte die Stadt Stuttgart mit. Dieser Schritt sei "jetzt einfach vernünftig", sagte Isabel Fezer (FDP), Bürgermeisterin für Jugend und Bildung. Die Testpflicht war Anfang September eingeführt worden, weil befürchtet wurde, dass sich das Coronavirus nach der Ferienzeit und durch Mutationen stark ausbreiten könnte. Seither seien jedoch nur wenige und leichte Krankheitsfälle registriert worden, so der Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Ehehalt. Eltern könnten in Stuttgart aber auch weiterhin zweimal pro Woche kostenlose Lolli-Tests an den Kitas erhalten und eigenständig anwenden. Dies werde auch weiterhin "dringend empfohlen", hieß es.

Großbritannien lockert Einreisebestimmungen

4:55 Uhr

Großbritannien lockert die Einreisebestimmungen. Das teilte die Regierung in London mit. Geimpfte Passagiere aus Ländern mit niedrigen Ansteckungsraten müssten sich nicht länger aufwendigen Corona-Tests unterziehen, hieß es. Die Tourismus-Branche hatte sich beschwert, diese Tests und komplizierte Regeln hätten im Sommer eine Zunahme der Flug-Reisen behindert.

RKI meldet steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen

4:47 Uhr

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder etwas gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert pro 100.000 Einwohner und Woche aktuell bei 68,7 (Vortag: 67,0). Vor einer Woche betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 63,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.518 Corona-Neuinfektionen. Das sind 1.089 mehr als am vergangenen Freitag. Bundesweit wurden demnach innerhalb von 24 Stunden 65 weitere Todesfälle verzeichnet. Damit sind in Deutschland insgesamt 94.526 Menschen an oder mit einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patientinnen und Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt mit 1,93 an (Vortag: 1,90).

Freitag, 15. Oktober 2021