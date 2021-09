Montag, 6. September 2021

Das war der Montag in Baden-Württemberg

Landrat des Hohenlohekreises kritisiert ungeimpfte Pflegekräfte

22:22 Uhr

Der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth (CDU), hat Pflegekräfte in Seniorenheimen scharf kritisiert, die nicht geimpft sind. Er sei fassungslos, so Neth, dass in einem derart sensiblen Bereich so viele Ungeimpfte arbeiteten. Ein solches Verhalten sei verantwortungslos und setze Ältere einem unnötig hohen Risiko aus. Im Hohenlohekreis ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen stark angestiegen. Der Inzidenzwert kletterte auf 132,3. Neben Infektionen bei Reiserückkehrern gibt es den Angaben zufolge auch Ansteckungen in Pflegeheimen und Kitas. Allein in einem Seniorenheim im Raum Bretzfeld zählte man fast 30 Infektionen. Auffällig sei dabei der hohe Anteil ungeimpfter Pflegekräfte.

Kurz: Kein Lockdown mehr für Geimpfte in Österreich

22:03 Uhr

In Österreich soll es laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für Geimpfte keinen weiteren Lockdown mehr geben. "Die Zeit der Lockdowns muss vorbei sein, weil wir jetzt die Impfung haben", sagte Kurz am Abend in einem ORF-Interview. Sollten Maßnahmen notwendig werden, etwa wenn es in den Krankenhäusern zu einer Überlastung kommt, soll es allerdings Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Als Beispiele nannte Kurz die Nachtgastronomie und Großveranstaltungen.

21:03 Uhr

Im neuen Schuljahr sollen bei einem Corona-Fall nicht mehr ganze Klassenverbände nach Hause geschickt werden. Darauf haben sich die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder geeinigt:

UEFA lässt im Europapokal wieder Gästefans zu

20:10 Uhr

Fans dürfen ihre Teams in Wettbewerben der Europäischen Fußball-Union (UEFA) grundsätzlich wieder zu Auswärtsspielen begleiten. Demnach soll für Gästefans ein Kontingent von fünf Prozent der Stadionauslastung erlaubt sein. Der Zulassung von Auswärtsfans sind allerdings die Einreisevorschriften in den jeweiligen Gastgeberländern übergeordnet. Der BVB erklärte bereits, dass er für das erste Auswärtsspiel am 15. September bei Besiktas Istanbul keine Tickets erhalten werde, weil in der Türkei keine Gästefans zugelassen seien. Für die Partien des BVB bei Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam solle so früh wie möglich über die Zulassung von Gästefans informiert werden.

ℹ️ Zu unserem #UCL-Spiel bei @Besiktas werden aufgrund der behördlichen Auflagen in der Türkei keine Gästefans zugelassen. Grundsätzlich wird es für Gästefans aber ein Ticket-Kontingent geben. 👉 https://t.co/dHgtNWP6Ez

Mallorca lockert Corona-Regeln - Partys wieder erlaubt

19:26 Uhr

Auf Mallorca kann ab morgen wieder die ganze Nacht durchgefeiert werden. Weil die Corona-Zahlen auf der spanischen Urlaubsinsel sinken, lockert die Regierung die Regeln. Vorher war das Feiern zwischen 2 und 6 Uhr verboten. Außerdem dürfen in Restaurants wieder mehr Menschen an einem Tisch sitzen: im Innenbereich bis zu acht Personen, im Außenbereich bis zu zwölf.

18:20 Uhr

Die Behörden in Baden-Württemberg registrierten aktuell (Stand: 16 Uhr) 172 bestätigte Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen. 7,4 Prozent der in Baden-Württemberg verfügbaren Intensivbetten sind derzeit mit Covid-19-Patienten belegt. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,06, am Montag vor einer Woche lag sie bei 2,37. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach dem Wochenende leicht gefallen, sie beträgt aktuell 91,1. Am Vortag hatte der Wert laut Landesgesundheitsamt noch bei 93,3 gelegen, vergangenen Montag bei 77,9. Mit einer Inzidenz von 151,7 ist der Wert in keiner Region des Landes aktuell so hoch wie im Stadtkreis Mannheim. Am niedrigsten liegt der Wert im Neckar-Odenwald-Kreis (47,3). Insgesamt registrierten die Behörden seit gestern 631 weitere Neuinfektionen, 15 weitere Personen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt: 10.513).

17:20 Uhr

Infolge der Corona-Pandemie sind die Schadstoffwerte in der Luft in baden-württembergischen Städten im ersten Halbjahr gesunken. Nur an der Messstelle Schlossstraße in Ludwigsburg wurde mit 46 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO2) je Kubikmeter im Halbjahresmittel eine Konzentration über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm gemessen, teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart. In Stuttgart sei exakt dieser Wert an der Talstraße und der Pragstraße festgestellt worden. Am Neckartor war er mit 36 Mikrogramm niedriger - wie an vielen anderen Orten.

EMA prüft Impfauffrischungen gegen Coronavirus

17:01 Uhr

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat mit einem Eilprüfverfahren zur Auffrischung von Corona-Impfungen von Biontech/Pfizer begonnen. Man wolle prüfen, ob vollständig Geimpfte nach sechs Monaten eine dritte Spritze erhalten sollen, um den nachlassenden Impfschutz wiederherzustellen, teilte die EMA mit. Betroffen seien Personen ab 16 Jahren. Experten sollen demnach Daten von Biontech/Pfizer auswerten, die in einer noch laufenden Studie etwa 300 gesunde Erwachsene untersuchen, die eine dritte Spritze erhalten haben.

Geimpft und ungeimpft - Stuttgart trennt erstmals bei Inzidenz

16:57 Uhr

In Stuttgart ist die Corona-Inzidenz erstmals getrennt für Geimpfte und Ungeimpfte erhoben worden. Umfasst ist der Zeitraum vom 23. bis zum 29. August. Während sie unter den Ungeimpften oder Teilgeimpften bei 202 lag, betrug sie bei den Geimpften 28. Die Inzidenz für die Gesamtstadt lag zu dieser Zeit bei 93, aktuell ist sie bei 108. "Was wir derzeit erleben, ist eine Pandemie der Ungeimpften", erklärte dazu der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. Im Klinikum Stuttgart sei kein Fall bekannt, bei dem ein Infizierter mit einer vollständigen Impfung auf die Intensivstation musste. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Montag erneut gestiegen und lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 84,3 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Das RKI unterscheidet nicht zwischen Geimpften und Ungeimpften.



Corona und Gewalt: "Mobile Teams" helfen betroffenen Frauen

15:17 Uhr

Ein Pilotprojekt des Landes Baden-Württemberg zur Unterstützung von Frauen, die von Gewalt und Prostitution betroffen sind, stößt auf große Resonanz. Mithilfe sogenannter "Mobiler Teams" seien bisher rund 500 Frauen zusätzlich beraten worden, die man sonst in Zeiten von Corona und Lockdown nicht erreicht hätte, so Katrin Lehmann, Referentin beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Im November vergangenen Jahres nahmen die ersten der inzwischen landesweit 24 Mobilen Teams ihre Arbeit auf. Jeweils zwölf widmen sich dabei der Arbeit im Bereich Prostitution/Menschenhandel sowie der häuslichen und sexualisierten Gewalt. Sie suchen Betroffene auf, beraten und leisten konkrete Hilfe bei Arztbesuchen, Geldproblemen oder auch in Trennungssituationen. Sozial-Staatssekretärin Ute Leidig (Grüne) erklärte, Gewalt und Isolation seien Themen, die sich gerade während der Pandemie dramatisch verschärft hätten. Gefördert werden die Mobilen Teams bis Jahresende mit rund 1,4 Millionen Euro; eine Verlängerung bis Ende kommenden Jahres mit weiteren rund 1,2 Millionen Euro ist vorgesehen.



Bund fördert Covid-Medikamentenforschung auch in BW

13:17 Uhr

Das Bundesgesundheits- und das Bundesforschungsministerium fördern sechs Unternehmen, die an der Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19 arbeiten, mit 150 Millionen Euro. Auch zwei Unternehmen aus Baden-Württemberg sind dabei – und zwar das Pharmaunternehmen "Apogenix" in Heidelberg und "Atriva Therapeutics" in Tübingen. Wie beide Ministerien mitteilten, geht es dabei um die Erforschung und Entwicklung sogenannter antiviraler Medikamente, die das Eindringen des Virus in die Zellen verhindern, um Arzneimittel, die einen schützenden Einfluss auf die Lungenfunktion haben, oder auch um Medikamente, die überschießende Immunreaktionen dämpfen.

13:11 Uhr

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, sieht die 17 Millionen ungeimpften Erwachsenen in Deutschland als Problem. "Die Erwachsenen haben die Pflicht, die Menschen, die sich nicht impfen lassen können und die letztlich gefährdet sind, mit zu schützen", so Dötsch. Er lehnt eine Corona-Schutzimpfung bei Kindern unter zwölf Jahren zum Erreichen der Herdenimmunität ab, so lange es keine entsprechende Zulassung und Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gibt. Die Zulassungsdaten sollen für Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren Ende September und für Kinder unter sechs Jahren Ende Oktober vorliegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass mit Sars-Cov-2 infizierte Kinder in Deutschland einen schweren Covid-19-Verlauf entwickeln, auf eine Intensivstation kommen oder sogar sterben, gilt als äußerst gering: Bisher sind nach den Daten des Robert Koch-Instituts 23 Todesfälle bei unter 20-Jährigen bekannt, von denen die große Mehrzahl schwere Vorerkrankungen hatte. Insgesamt wurden in Deutschland bereits mehr als 92.000 Covid-19-Todesfälle registriert.

Mehr junge Menschen nehmen Selbstmord-Prävention in Anspruch

12:49 Uhr

Deutlich mehr junge Menschen haben während des zweiten Corona-Lockdowns im letzten Jahr die Online-Suizidprävention der Caritas genutzt. Wie der Caritas-Verband mit Sitz in Freiburg mitteilte, wurden über das Portal 25 Prozent mehr Nachrichten ausgetauscht als in den Jahren zuvor. Insgesamt nahmen 1.500 junge Menschen das Angebot in Anspruch.

Nur noch wenige neue Impfangebote in Betrieben

12:07 Uhr

Nur noch vier Prozent der Betriebsärzte in Deutschland planen, den Beschäftigten ein Impfangebot gegen das Corona-Virus zu machen. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Im August hat noch jeder dritte Betrieb mit Betriebsärztin oder Betriebsarzt seinen Beschäftigten eine Corona-Impfung angeboten. Der Grund für den Rückgang liege vor allem an "der hohen Zahl an Beschäftigten, die in der Zwischenzeit bereits geimpft wurden", sagte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. Fast die Hälfte der Unternehmen mit Betriebsarzt haben ihren Beschäftigten bereits ein Impfangebot gemacht. Vor allem größere Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten bieten im Moment noch Impfungen an (61 Prozent). Im Bau-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen gebe es derzeit vergleichsweise wenig Impfungen, weil die Beschäftigten in systemrelevanten Berufen schon frühzeitig ein Impfangebot erhalten hätten. Überdurchschnittlich oft bieten laut IAB dagegen Betriebe im Bereich Verkehr und Lagerei Impfungen an.

11:51 Uhr

Eine Woche vor dem Start des neuen Schuljahrs in Baden-Württemberg haben Kultusministerin Theresa Schopper und Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) Eltern, Kinder, Lehrkräfte und Erziehende dazu aufgerufen, sich gegen das Coronavirus impfen und testen zu lassen. Hintergrund ist, dass die Corona-Infektionen an den Schulen in den Bundesländern, in denen die Ferien bereits zu Ende gegangen sind, deutlich zugenommen haben. Eltern sollten ihre Kinder bereits vor dem Schulstart testen lassen, damit Infektionen nicht erst in der Schule festgestellt würden, so Schopper. In Baden-Württemberg gilt ab Montag für alle Schulen eine Testpflicht zwei Mal pro Woche. Für Kitas gibt es keine Testpflicht. Kommunen regeln die freiwilligen Testangebote unterschiedlich. Wie das Kultusministerium gegenüber dem SWR erklärte, wurde die Maskenpflicht nachgeschärft: Sie gilt für weiterführende Schulen auf unbegrenzte Zeit. Ursprünglich war das Maskentragen nur für die ersten zwei Wochen nach den Ferien vorgeschrieben, jetzt wurde diese Frist aufgehoben.

Laschet für Auskunftspflicht zu Impfstatus in allen Betrieben

10:26 Uhr

Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat sich für eine Auskunftspflicht über den Impfstatus in allen Betrieben in Deutschland ausgesprochen. "Der Arbeitgeber muss wissen, wer im Betrieb geimpft ist, um Schutzmaßnahmen ergreifen zu können", sagte der CDU-Vorsitzende am Montag beim "Wahlcheck" der "Heilbronner Stimme". Allerdings dürften Nicht-Geimpfte nicht diskriminiert werden. "Man muss das behutsam machen." Union und SPD im Bundestag haben sich darauf verständigt, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen die Beschäftigten fragen dürfen, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Bisher ist dies nur in Arztpraxen und Kliniken erlaubt. Laschet sprach sich dagegen aus, angesichts der steigenden Zahlen in der Corona-Krise Ungeimpfte stärker einzuschränken.

Braun warnt vor OP-Absagen wegen vierter Corona-Welle

10:11 Uhr

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat im Interview mit dem "Morgenmagazin" von ARD und ZDF gesagt, dass die hohe Ansteckungsgefahr durch die Delta-Variante des Coronavirus seine ursprüngliche Erwartungen verändert habe. Er sei zuvor davon ausgegangen, sobald alle ein Impfangebot erhalten haben, würde wieder Normalität einkehren können. Das sei aber nicht so. Delta führe dazu, "dass quasi diese 30 Millionen die jetzt nicht, noch nicht geimpft sind, eine so hohe vierte Welle erzeugen können, wenn wir nicht im Herbst weiter vorsichtig sind, dass am Ende die Krankenhäuser wieder anfangen, geplante OPs abzusagen", so Braun. "Und dass eine geplante Hüft-OP eines Geimpften abgesagt wird, weil wir Freiheiten für Ungeimpfte haben, dass will ich nicht."

Tübingen: Sechs Landkreise mit Inzidenzen über 100

9:49 Uhr

Der Zollernalbkreis hat Stand Sonntag mit 132,5 die höchste Corona-Inzidenz in der Region. Auch die Kreise Tübingen, Reutlingen, Rottweil, Calw und Tuttlingen liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner über 100.

Impfangebote in Heidelberg und Mosbach

9:46 Uhr

Ein mobiles Impfteam bietet heute ab 10 Uhr vor dem Jobcenter in Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis) Corona-Impfungen an. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech/Pfizer. Auch das Kreisimpfzentrum in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) bietet ein flexibles Impfangebot in dieser Woche an. Dort sind Erst- und Zweitimpfungen ohne gebuchte Impftermine möglich.

Kanzleramtschef Braun für kurze Quarantäne an Schulen

9:44 Uhr

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ist für eine Vereinheitlichung und Verkürzung der Quarantänemaßnahmen bei Corona-Fällen an Schulen. "Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung, die sich eng an dem orientiert, was wir in der Ministerpräsidentenkonferenz schon mal beschlossen haben, nämlich fünf Tage plus dann Freitestmöglichkeit", sagte der CDU-Politiker im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. Die Gesundheitsminister der Länder wollen im Laufe des Tages darüber sprechen. Bislang handhaben die Länder die Quarantänevorschriften unterschiedlich, wenn sich Schülerinnen und Schüler in einer Klasse mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Stadtradeln startet im Ortenaukreis gegen Corona-Blues

9:32 Uhr

Heute startet der Ortenaukreis in die bundesweite Aktion Stadtradeln. Nach der Devise "Klimaschutz statt Corona-Blues" sollen die Bürgerinnen und Bürger bis zum 26. September Radkilometer für den interkommunalen Radfahrwettbewerb gegen andere Kommunen und Landkreise sammeln. Im vergangenen Jahr wurde die Ortenau als bester Newcomer beim Stadtradeln ausgezeichnet.

Braun verteidigt geplante Auskunftspflicht zu Impfstatus

9:29 Uhr

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hat die geplante Auskunftspflicht über den Corona-Impfstatus in bestimmten Branchen verteidigt. In Krankenhäusern werde dies schon seit längerem praktiziert, sagte Braun im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. So könnte dafür gesorgt werden, dass etwa bei immungeschwächten Patientinnen und Patienten bevorzugt geimpftes Personal eingesetzt werde. "Was im Krankenhaus gilt, ist aus unserer Sicht gerade auch zum Beispiel im Pflegeheim gerechtfertigt", betonte er. Die große Koalition hat sich darauf verständigt, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in besonders sensiblen Bereichen nach dem Impfstatus der Beschäftigten fragen dürfen. Dazu zählen dem Antrag zufolge Kindertagesstätten, Schulen, teil- und vollstationäre Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte und auch Gefängnisse. Das Auskunftsrecht soll am Dienstag vom Bundestag verabschiedet werden.

Studie: Pandemie sorgt für Entschleunigung

9:23 Uhr

Der Lockdown hat offenbar zu einer Entschleunigung geführt. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, gaben 73 Prozent der Deutschen an, dass ihr Leben anstrengender geworden sei. Der Wert liegt mittlerweile bei 54 Prozent. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie "Zukunft Gesundheit 2021" der vivida bkk und der Stiftung "Die Gesundarbeiter". Dafür wurden im Juli 2021 1.058 Bundesbürgerinnen und Bürger zwischen 14 und 34 Jahren befragt. Sechs von zehn Befragten gaben an, dass die Pandemie-Monate für sie belastend waren. Die Studie zeigt, dass Innehalten und die anfangs damit verbundene Langeweile dennoch wichtig sind. Denn dies wirke sich positiv auf das Befinden der 14- bis 34-Jährigen aus: 46 Prozent der jungen Erwachsenen haben demnach das Gefühl, dass ihr Leben im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weniger anstrengend ist. Und ein Drittel der Befragten fühlt sich trotz der mit der Pandemie verbundenen persönlichen Einschränkungen nicht gestresst.

Bilanz der Impfaktionen am Wochenende im Kreis Heilbronn

8:54 Uhr

Bei einer Impfaktion auf den Rastanlagen Hohenlohe Nord und Süd an der A6 war am Sonntag recht wenig los. Dort ließen sich insgesamt nur 22 Menschen impfen. Das Landratsamt Hohenlohekreis hatte sich mehr erhofft. Die lange Impfnacht am Samstag auf dem Heilbronner Marktplatz verlief etwas erfolgreicher: Dort ließen sich 98 Menschen impfen. DJs legten begleitend Musik auf. Die Organisatoren, die Stadt und die Transferstelle Nachtleben, waren zufrieden mit dem Ergebnis.

Neuer Blasmusikpräsident hofft auf Corona-Regeln auf Augenhöhe

8:31 Uhr

Der neue Präsident des baden-württembergischen Blasmusikverbands, Guido Wolf, sagte in einem Bericht der "Stuttgarter Nachrichten und "Stuttgarter Zeitung" mit Blick auf die Corona-Vorschriften: "Mir ist es ein Anliegen, dass wir bezüglich der Regelungen auf Augenhöhe mit dem Sport kommen und der Blasmusik auch politisch den Stellenwert zukommen lassen, den sie verdient." Der CDU-Politiker löste nach 23 Jahren seinen Parteifreund Rudolf Köberle auf dem Posten ab. Wolf war in der letzten grün-schwarzen Landesregierung Justizminister.

Sommerschulen in Lörrach starten

8:16 Uhr

Ab heute bis Freitag, 10. September, organisiert das Schulamt Lörrach eine Sommerschule für die Jahrgangsstufen 7 und 8. Wie die Corona-Lernbrücken sind auch Sommerschulen eine Maßnahme des Landes: Spielerisch, aber sinnvoll sollen Schülerinnen und Schüler versäumten Lernstoff nachholen können. In Workshops, Unterrichtseinheiten und bei einem Freizeitprogramm sollen die Jugendlichen Spaß am Lernen entwickeln und sich auf das neue Schuljahr einstimmen.

Corona-Eklat bei WM-Qualifikationsspiel in Brasilien

7:42 Uhr

In São Paolo ist das Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien abgebrochen worden. Vier argentinische Nationalspieler, die in der britischen "Premier League" arbeiten, hätten nach der Einreise in Quarantäne gemusst.

7:33 Uhr

In der Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov befürworteten es 58 Prozent, wenn für Ungeimpfte strengere Regeln gelten würden - 28 Prozent halten dagegen gleiche Regeln wie für Geimpfte und Genesene für richtig. Weitere 9 Prozent der Befragten gaben an, alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie abzulehnen. Für den Aufenthalt in Innenräumen, beispielsweise auf Veranstaltungen und in der Gastronomie, gilt bundesweit die sogenannte 3G-Regel (Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Tests). Im Gespräch ist auch die 2G-Regel, also Zugang nur für Geimpfte oder Genesene. Die Zustimmung hierzu steigt laut der Umfrage mit dem Alter. Demnach befürworten 71 Prozent der Befragten ab 60 Jahre strengere Regeln für Ungeimpfte - bei 18- bis 29-Jährigen sind es 36 Prozent. Gleiche Regeln für Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte treffen bei jüngeren Leuten bis 29 Jahre auf die höchste Zustimmung (49 Prozent). Unter Älteren ab 60 Jahren befürworten dies weniger als 20 Prozent. Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge 2.022 Menschen ab 18 Jahren zwischen dem 27. und 31. August befragt.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 84,3 gestiegen

4:41 Uhr

Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) heute Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 84,3 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Am Montag vergangener Woche hatte der Wert noch bei 75,8 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden 4.749 Neuinfektionen gemeldet. Acht weitere Menschen starben den Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit beträgt die Zahl der Todesopfer in Deutschland seit Beginn der Pandemie nun 92.354, insgesamt wurden laut RKI 4.010.390 Ansteckungen mit Covid-19 nachgewiesen. Die Zahl der Genesenen beträgt laut RKI rund 3.775.500. Die Inzidenz steigt seit Wochen kontinuierlich an. Deutschland befindet sich nach Einschätzung des RKI inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen sind diesmal stark betroffen.

Amtsärzte fordern einheitliche Quarantäneregeln in Schulen

3:14 Uhr

Die deutschen Amtsärztinnen und -ärzte fordern bundesweit einheitliche Quarantäneregeln bei Infektionsfällen an Schulen. Die Vorsitzende des Bundesverbandes, Ute Teichert, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Verunsicherung bei Eltern und Lehrern sei groß. Zum Teil gebe es unterschiedliche Verfahren nicht nur zwischen den Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Gesundheitsämtern. Einheitliche Quarantäneregeln schafften Sicherheit und mehr Akzeptanz, so Teichert.

Montag, 6. September 2021